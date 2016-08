Redactie − 25/08/16, 16:54 − bron: ANP

© anp. Minister Bert Koenders (buitenlandse zaken).

Minister Bert Koenders (buitenlandse zaken) gaat begin volgende week op bezoek in Turkije. Het is voor het eerst sinds de mislukte staatsgreep in juli dat een Nederlandse bewindsman het land aandoet.

Erdogan wacht op Europa

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden bracht gisteren als eerste hoge westerse functionaris sinds de couppoging van 14 juli een bezoek aan Turkije. Tot chagrijn van de Turkse machthebbers is er uit Europa nog niemand geweest. Volgens Ibrahim Kalin, de woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maakt Europa een grote fout door de democratische regering in Ankara niet ondubbelzinnig te steunen

Koenders zal tijdens het anderhalve dag durende bezoek onder meer spreken met zijn Turkse ambtgenoot en met oppositiepartijen. Hij zal nogmaals hameren op het respecteren van de rechtstaat door de Turkse regering. Sinds de couppoging zijn duizenden mensen opgepakt en hebben tienduizenden hun baan verloren.



Het kabinet vindt dat bij een verdere verslechtering van de rechtstaat de EU-subsidies aan Turkije moeten worden gekort. Een rode lijn voor het kabinet is de herinvoering van de doodstraf. Die roep klinkt sinds de mislukte machtsovername weer vaker in Turkije.



Spanningen in Nederland

Daarnaast zal Koenders opnieuw duidelijk maken dat spanningen in Turkije niet geëxporteerd mogen worden naar Nederland, zei hij vandaag. De Turkse regering beschuldigt de islamitische prediker Fethullah Gülen ervan achter de mislukte coup te zitten, en dat zorgt ook in Nederland voor spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap.



Zo zijn verschillende Nederlandse basisscholen die op sociale media als 'Gülenscholen' worden bestempeld, leerlingen kwijtgeraakt. Ouders halen hun kinderen bij de scholen weg omdat ze niet meer geassocieerd willen of durven worden met Fethullah Gülen.



Ook de gemoederen onder Turkse Rotterdammers liepen vorige maand flink op. Ruiten van verenigingen werden ingegooid en een raadslid van Turkse afkomst is bedreigd. De Turkse overheid roept Nederlandse Turken op om mensen aan te geven die Gülen steunen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb riep de Turkse gemeenschap op tot kalmte. "Het conflict in Turkije is erg genoeg. Ik accepteer niet dat het overslaat naar Rotterdamse straten."