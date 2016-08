25/08/16, 16:10 − bron: ANP

Een 28-jarige wiskundedocent is maandag door de zedenpolitie Rotterdam aangehouden op verdenking van ontucht met meisjes tussen de twaalf en zestien jaar. Ook wordt hij verdacht van het bezitten en vervaardigen van kinderporno.

De man werkte op meerdere scholen in de regio Rotterdam, waar de ouders en leerlingen donderdag zijn ingelicht. De verdachte zou afgelopen jaren meisjes hebben benaderd op diverse scholen waar hij wiskunde les gaf. Ook was hij actief als bijlesdocent. De man stuurde via e-mail en social media seksueel getinte berichten en haalde sommige meisjes over foto's en filmpjes van zichzelf terug te sturen.



In juli werd de leraar al eens aangehouden op verdenking van aanranding. Toen werden enkele gegevensdragers in beslag genomen waarop een aantal gesprekken met en beelden van slachtoffers zijn aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat pas recent de eerste meisjes aangifte hebben gedaan en vermoedt dat de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt.



Bij de onderwijsinspectie kwamen in het schooljaar 2014/2015 112 meldingen van seksueel misbruik op scholen binnen. Een jaar eerder waren dat er 86.