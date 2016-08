25/08/16, 15:09 − bron: ANP

Schiphol moet beter kijken naar de geluidseffecten van stijgende en dalende vliegtuigen. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe start- en landingsprocedures op de luchthaven meer overlast geven dan waar de luchthaven van is uitgegaan. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere groei van Schiphol, blijkt uit een donderdag verschenen rapport van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

De commissie deed onderzoek in opdracht van staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Dit omdat omwonenden hun twijfels hadden bij de veronderstelde geluidswinst die de nieuwe start- en landingsprocedures beoogden te hebben.



De gehanteerde rekenmethode schat de geluidswinst volgens de commissie bij de start te rooskleurig in. Schiphol krijgt het advies eerst de methoden te actualiseren. Pas daarna kan een "goed onderbouwd besluit" worden genomen over wat de beperking van de overlast voor effect heeft op de uitbreiding van de luchthaven, meent de commissie.



Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigt de m.e.r. dat de procedures tot minder geluidbelasting leiden. Maar er zijn ook actuelere methoden om de geluidsbelasting te berekenen. Het ministerie gaat in overleg met de m.e.r. om te kijken hoe die methode gemoderniseerd kan worden en wanneer.



Het advies van de commissie voor de m.e.r. loopt vooruit op het milieueffectrapport voor het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol. Hierover neemt de staatssecretaris later een besluit.