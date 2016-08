Maurice Limmen − 25/08/16, 14:36

© anp. "D66 is al jaren een van de grootste pleitbezorgers van flexibilisering van de arbeidsmarkt."

Dat D66 eindelijk het achterhaalde beeld van de blije, zorgeloze flexwerker wil bijstellen lijkt winst. De uit de bocht gevlogen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is inderdaad destructief, zowel in economisch als in sociaal opzicht.

De laatste decennia ontstaat een samenleving waaraan te veel mensen onder het mom van flexibilisering niet meer meedoen

De innovatieve kracht van onze economie zit juist bij bedrijven en werkgevers die een duurzame, wederzijdse en bestendige relatie aangaan met hun werknemers. Bij werkgevers die het lef en de overtuiging hebben om te investeren in hun medewerkers.



Kruimels

De laatste decennia ontstaat een samenleving waaraan te veel mensen onder het mom van flexibilisering niet meer meedoen. Zzp'ers die niet verzekerd zijn tegen langdurige ziekte, flexwerkers die niet meer weten wat ze volgende week voor inkomen hebben. Een steeds grotere groep moet het hebben van de kruimels die van de tafel vallen. Dat schept onzekerheid, juist nu we een samenleving nodig hebben met vertrouwen in de toekomst.



Samenleving en economie zijn daarom gebaat bij een toename van vaste arbeidscontracten. Vaste banen scheppen rust en zekerheid op de arbeidsmarkt, factoren die bepalend zijn voor het vertrouwen in de economie. Een volgend kabinet moet hier belangrijke keuzes in gaan maken. De toekomst van de arbeidsmarkt moet een van de belangrijkste verkiezingsthema's zijn. Dat ziet D66 goed.

Elke verstandige politicus die pretendeert niet mee te gaan in Haagse hijgerigheid ziet in dat zo'n ingrijpende wetswijziging eerst enige kans moet krijgen

© anp. Alexander Pechtold (D66).

De richting die de partij daarbij voorstaat - een uitholling van het ontslagrecht - is echter een heilloze weg en riekt bovendien naar opportunisme. We spreken over wetgeving die - met steun van D66 - net een jaar van kracht is. Nu is natuurlijk geen wet geschreven voor de eeuwigheid, maar elke verstandige politicus die pretendeert niet mee te gaan in Haagse hijgerigheid ziet in dat zo'n ingrijpende wetswijziging eerst enige kans moet krijgen.



Toch verrast dit voorstel van D66 niet. De partij is al jaren een van de grootste pleitbezorgers van flexibilisering van de arbeidsmarkt.Ook in vorige verkiezingsprogramma's pleitte de partij al voor een 'versoepeling van het ontslagrecht'. Dit nieuwe voorstel komt er feitelijk op neer dat nu ook de overgebleven vaste banen moeten worden uitgekleed: alle vast wordt flex. Daarmee is dit voorstel het natuurlijke sluitstuk op de rechts-liberale agenda die de partij de laatste jaren zo kenmerkt.



Uitholling

De claim van D66 dat een uitholling van het ontslagrecht leidt tot meer (vaste) banen is ongefundeerd. Daarnaast is de bewering dat het heden ten dage onmogelijk of uiterst moeilijk is om in Nederland een werknemer te ontslaan, onjuist. Een werkgever kan werknemers ontslaan als daar een goede aanleiding voor is: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, misdragingen. Maar de werkgever moet dan wel zijn zaakjes op orde hebben en een goed dossier kunnen overleggen, zodat ontslag geen kwestie van willekeur is.

Werknemers makkelijker ontslaan is ook vanuit economisch oogpunt ongewenst. Wanneer werkgevers minder aan hun werknemers gebonden zijn, blijken ze ook minder in hun mensen te investeren. Want waarom zou je immers investeren in bijvoorbeeld de scholing van mensen als je ze ook van de ene dag op de andere kunt ontslaan?



Een flexbaan definiëren als het nieuwe vast - want dat is wat D66 in feite voorstelt - is niet alleen een valse voorstelling van zaken, maar het ondergraaft ook de innovatieve kracht van onze economie en de cohesie van onze samenleving. De vaste baan die D66 de kiezer nu voorhoudt, is helaas niet meer dan een fopspeen.



Door Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale.