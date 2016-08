Door: Beatrijs Ritsema − 27/08/16, 10:04

Beste Beatrijs,



Wij zijn een samenwonend stel (60-plus) en beiden eerder getrouwd geweest. Na een hechte familierelatie van zo'n twintig jaar heeft mijn vriendin nog af en toe contact met haar ex-schoonouders, vooral via haar twee volwassen kinderen. Nu gaan deze ex-schoonouders hun 60-jarig huwelijksfeest vieren met de hele familie en nodigen ook hun ex-schoondochter uit, voor hen vanzelfsprekend mét haar nieuwe partner (mij) erbij. Mijn vriendin wil wel naar dat feest toe, omdat het gaat om de grootouders van haar kinderen. Ze wil graag dat ik met haar meega. Ik heb haar ex-schoonouders een of twee keer ontmoet, ze zijn heus aardig, maar ik ken hen verder nauwelijks. Ik heb ook helemaal geen behoefte om de ex van mijn vriendin tegen te komen. Anderzijds wil ik mijn vriendin graag vergezellen in een situatie die voor haar ook niet eenvoudig is. Wat moeten we hiermee aan?



Jubileum ex-schoonouders

Beste Jubileum ex-schoonouders,



Voor u bestaat er in elk geval geen noodzaak om dat jubileumfeest te bezoeken. Het is uw familie niet, het is uw schoonfamilie niet, het is zelfs uw ex-schoonfamilie niet. Het is natuurlijk heel aardig van hen om u mee uit te nodigen, maar ik denk niet dat ze u zullen missen als u er niet heen gaat. Het is al tamelijk uitzonderlijk dat ze hun ex-schoondochter welkom heten. U schrijft dat het huwelijksfeest voor uw vriendin niet eenvoudig zal zijn, maar zij heeft een geschiedenis met de familie, dus ik kan me niet voorstellen dat zij u ter plaatse nodig heeft om op te leunen. Uw vriendin is via haar kinderen met de familie verbonden, ze kan best een aardige avond hebben, maar u hebt daar niets te zoeken.



Zeg tegen uw vriendin dat ze het vast wel alleen af kan en dat u niet gaat, omdat u zich daar misplaatst zult voelen. Als ze tegen de gelegenheid opziet, kan ze trouwens best op een hartelijke manier met een lief kaartje afzeggen. Het is voorstelbaar dat uw vriendin zich ook niet helemaal geroepen voelt om zo'n typisch familiegebeuren in tenslotte haar ex-schoonfamilie bij te wonen.