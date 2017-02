Redactie − 14/02/17, 14:29

Veelzeggend en verontrustend, zo omschrijft ecoloog Katherine Dafforn de chemicaliën die wetenschappers in de diepste krochten van de oceaan aantroffen. Zelfs de Marianentrog in de Stille Oceaan blijkt vervuild met schadelijke plastics.

© afp. Schaaldiertjes uit de Marianentrog

Met een robotonderzeeër namen de onderzoekers proefmonsters uit de trog, met elf kilometer voor zover bekend de diepste plek in de oceaan. "In ieder exemplaar bleek vervuiling aanwezig, ongeacht de diepte of diersoort", zegt Alan Jamieson tegen persbureau Reuters.



De onderzoekers schrokken van de hoge percentages chemicaliën in zo'n afgelegen uithoek, aldus Jamieson. In één monster was de vervuiling zelfs vijftig keer zo hoog als die in krabben uit China's meest vervuilde rivieren, zo blijkt uit de resultaten in vakblad Nature Ecology and Evolution.



Dat de gifstoffen zo diep in de oceaan zijn beland, komt waarschijnlijk door dode besmette vissen en andere afvalresten die naar beneden zinken. Zij vormen het voedsel voor de kleine schaaldiertjes die diep in de oceaan leven. Dat zijn volgens Jamieson 'efficiënte diertjes' die ieder beetje organisch materiaal verslinden dat naar beneden komt. Zo raken ze op hun beurt vervuild met pcb's, moeilijk afbreekbare plastics die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Verwoestende invloed

Jamieson was niet zozeer verbaasd over de aanwezigheid van deze stoffen in de diepe oceaan, maar wel over de hoge percentages. Volgens hem zien we de diepste delen van de oceaan nog steeds als afgelegen en ongerept, vrij van menselijke invloeden, maar laat dit onderzoek zien dat we er flink naast zitten. "De hoge niveaus van vervuiling laten de verwoestende invloed zien die de mens op lange termijn op de aarde heeft."



Ook ecoloog Katherine Dafforn van de Universiteit van New South Wales (Australië) noemt de resultaten verontrustend. "Deze troggen zijn mijlenver verwijderd van iedere industriële bron", zegt ze in The Guardian. "Dat bewijst dat deze giftige stoffen over lange afstanden verplaatst worden, ondanks het verbod sinds de jaren zeventig. Deze ontdekking is cruciaal voor het beheren van dit soort gebieden in de toekomst."



Het team van Jamieson onderscheidde twee soorten giftige industriële chemicaliën die in de jaren zeventig weliswaar zijn verboden, maar niet afbreekbaar zijn. Deze 'persistent organic pollutants' (pop's) werden eerder al aangetroffen in Canadees poolgebied en bij dolfijnen in West-Europa. De stoffen worden in verband gebracht met kanker en brengen schade toe aan de voortplantings- en immuunsystemen van mensen en dieren.



Het is belangrijk dat er meer onderzoek komt naar de verspreiding van deze stoffen, stelt Dafforn. "We weten nog meer van het maanoppervlak dan van de bodem van de oceaan."