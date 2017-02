Door: Frank Straver − 10/02/17, 06:30

© anp. Een windmolen van windpark Waard- en Groettocht bij Wieringermeer.

Nuon heeft zes plekken in Nederland op het oog, bij windparken en energiecentrales, om op de grond zonnecellen te plaatsen. De plannen, die Nuon vandaag presenteert, tellen op tot installatie van 250.000 zonnepanelen. Die krijgen samen een capaciteit van 70 Megawatt (MW), goed om circa 30.000 huishoudens van stroom te voorzien.





De zonnecentrales moeten onder meer verschijnen onder windparken van Nuon, in de Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. De grond onder de turbineparken wordt bezaaid met de zonnecellen, gedragen door metalen poten. Zo ontstaat er een 'energielandschap' voor het oogsten van groene stroom, beschrijft Nuon.



De energiereus, die nu nog vooral actief is met fossiele energie, trekt er 'tientallen miljoenen' euro's voor uit. De zonne-installaties moeten ook komen bij fossiele energiecentrales van Nuon, in de Groningse Eemshaven, bij de Amsterdamse 'Hemweg'-kolencentrale en de gascentrale in Velsen. Het grote voordeel zou zijn dat er op de zes locaties toch al een grote stroomverbinding ligt. Dat scheelt hoge aansluitkosten.



Zonnepanelen plaatsen bij windparken is volgens Nuon éxtra aantrekkelijk. Omdat het niet altijd hard waait, wordt een aansluiting op het stroomnet door alléén windturbines niet volledig benut. Een 'solarpark' erbij zetten zou uitkomst bieden, omdat panelen vooral veel stroom produceren op windluwe, zomerse dagen. Wind en zon vullen elkaar dus mooi aan, is het idee.

Verzet wegnemen

Ook handig: de vergunningen voor de locaties zijn al op orde. Dit scheelt het energiebedrijf tijd en kosten. Maar zien omwonenden het wel zitten als er behalve windmolens ook nog zonnepanelen in de buurt komen? Volgens een woordvoerder van Nuon is lokale weerstand tegen zonnepanelen gering, omdat ze niet zo zichtbaar zijn. "Ook gaan we mensen uit de omgeving de mogelijkheid bieden om een belang te nemen in het zonnepark, via crowdfunding." Dat moet helpen om eventueel verzet weg te nemen.



In Nederland verschijnen steeds meer grote velden vol met zonnecollectoren. Die komen op grasvelden, of voormalige vuilstortlocaties. Er zijn al parken in aanbouw van 50 en 100 MW, in hun eentje dus al groter dan de zes parken samen die Nuon wil bouwen.



Het bedrijf moet nog een paar miljoen subsidie aanvragen voor de bouw van de zes zonneprojecten, maar verwacht volgend jaar te kunnen beginnen. Vattenfall, de Zweedse eigenaar van Nuon, voerde in Wales, Groot-Brittannië, al naar tevredenheid een proef uit met windmolens en zonnecellen op dezelfde plek.



Net als vrijwel alle energiebedrijven zet Nuon steeds meer in op schone en 'slimme' energie, met opslag in batterijen. Dat is deels bittere noodzaak, want de productie van energie uit kolen en gas komt steeds meer onder druk te staan. Begin deze week maakte Vattenfall een miljardenverlies bekend over 2016. De reden is de lage stroomprijs, maar ook rode cijfers van fossiele energie. Op de Nederlandse activiteiten schreef Vattenfall 295 miljoen euro af. Om de resultaten te verbeteren wil het bedrijf 'groener' worden.