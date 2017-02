08/02/17, 12:56 − bron: ANP

Een kartel van recyclingbedrijven dat prijsafspraken maakte over de inkoop van afgedankte loodaccu's in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, krijgt in totaal 68 miljoen euro boete van de Europese Commissie opgelegd.

Door hun onderlinge afspraken werd de concurrentie in deze essentiële schakel van de recyclingketen beperkt Eurocommissaris Vestager

Dat maakte EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vandaag in Brussel bekend. Het gaat om Campine (België), Eco-Bat Technologies (Verenigd Koninkrijk) en Recylex (Frankrijk).



Een vierde deelnemer aan het kartel, het Amerikaanse Johnson Controls, verklikte de prijsafspraken tussen 2009 en 2012 en ontloopt daarmee een boete die 34 miljoen euro zou bedragen.



"Goed werkende markten kunnen ons helpen om de afvalberg te verkleinen en de circulaire economie te ondersteunen", zegt Vestager. "Door hun onderlinge afspraken werd de concurrentie in deze essentiële schakel van de recyclingketen beperkt."



De Europese Unie recyclet vrijwel alle gebruikte auto-accu's. Door de aankoopprijs laag te houden, benadeelden de recyclingbedrijven de verkopers van gebruikte accu's, voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven.