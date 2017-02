Door: Bart Zuidervaart − 07/02/17, 22:56

© Robin Utrecht.

energietransitie De Tweede Kamer wil wel overstappen op schonere energie, maar tezelfdertijd ziet zij ongeruste burgers.

25 januari 2017: de Tweede Kamer omarmt het klimaatakkoord van

Parijs.

27 januari: vijf politieke partijen presenteren een klimaatwet.

7 februari: een deel van de Kamer vraagt het kabinet af te zien van een nieuw windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën.



Zie hier de worsteling van 'Den Haag' met de transitie naar schone energie. In de Tweede Kamer is bijna unanieme steun voor snelle verduurzaming, maar tegelijkertijd is er het besef dat burgers eronder lijden.



De Kamer debatteerde vanavond over de toekomst van het energiebeleid, een discussie die grotendeels werd versmald tot de komst van het omstreden windpark in Drenthe. Daar wil het kabinet 45 grote turbines laten plaatsen. De Kamer, geschrokken van de onrust in die regio, vroeg minister Kamp (VVD, economische zaken) in december om 'een periode van bezinning'.

Kansloze motie

© anp. Minister Henk Kamp van economische zaken.

Kamp voelt daar niets voor, liet hij gisteren andermaal weten. Die windmolens, zo benadrukte hij, zijn nodig om de doelen uit het energieakkoord te halen. Maar met name de SP en het CDA nemen er geen genoegen mee. "Hier worden grenzen overschreden", zei SP'er Eric Smaling. "Waarom wordt dit plan van hogerhand doorgedrukt?".



CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg de minister, vergeefs, de vergunning voor het windpark in te trekken. De SP had zelfs een (kansloze) motie van wantrouwen voor Kamp in de binnenzak.



De Veenkoloniën-kwestie zorgt voor onderlinge irritaties in de Kamer. VVD'er André Bosman wees Smaling er op dat zijn SP de klimaatwet heeft ondertekend. "Dan moet je ook eerlijk zijn. De energietransitie gaat niet meevallen. Als we steeds zeggen, 'deze windmolens willen we hier niet', waar dan wel?"



Ook de PvdA lag onder vuur. De coalitiepartij diende in december de motie in die vroeg om bezinning in Drenthe. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie: "De kans om wat aan die windmolenplannen te doen was allang verkeken."



Wat de PvdA doet, vindt ze, is de Drentenaren, in het zicht van de verkiezingen, valse hoop bieden.