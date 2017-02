Door: Marco Visser − 06/02/17, 16:16

Dierenwelzijn Moeten koeien straks verplicht de wei in? D66, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren vinden van wel. Vandaag hopen zij op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het kost negen van de tien Nederlanders geen enkele moeite om aan te geven waar zij staan in de discussie over weidegang. Koeien horen in de wei, vindt 97 procent van de mensen die meededen aan een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Dat onderzoek over het belang van weidegang keert geregeld terug in de politieke discussie die nu speelt. Alleen is het al vijftien jaar oud. Wat maakt de vraag over wel of geen koe in de wei zo complex?

Dierenwelzijn

Natuurlijk is weidegang beter voor de koe

Natuurlijk is weidegang beter voor de koe. Daar kan hij tenminste natuurlijk gedrag vertonen, zeggen voorstanders. Klopt, zeggen onderzoekers van de Wageningen universiteit (Wur), al plaatsen zij wel een kanttekening. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat koeien die geen ruimte hebben voor bronstgedrag, spel of ander natuurlijk gedrag minder goed in hun vel zitten.



Voor de koeien die tot wel 8000 liter melk per jaar leveren, speelt er nog iets. Zij hebben behoefte aan regelmaat bij het melken en controle over hun rantsoen. Dat is in de wei lastiger dan in de stal. Daarnaast zijn er specifieke bacteriën, virussen en wormen die buiten de stal op de koeien loeren, terwijl binnen sneller ontstekingen kunnen ontstaan aan uiers en poten.

Milieu

Gras is de grondstof voor melk. Het gras groeit omdat de boer mest uit de stallen over zijn land uitrijdt, want mest is rijk aan voedingsstoffen. Maar zo nauwkeurig als de boer de mest over zijn land verspreidt, zo willekeurig zijn de koeien als zij hun behoefte moeten doen. Gevolg is dat er op sommige plaatsen veel mest en urine terecht komt, wat leidt tot nitraatverontreiniging. Andere plekken krijgen juist een tekort aan voedingsstoffen, waardoor de boer kunstmest moet kopen.



Toch is weidegang niet slechter voor het milieu. In de stal worden urine en mest vermengd, waarbij ammoniak vrijkomt. Dat is tegen te gaan met luchtwassers, maar leidt tot een hogere energierekening. Koeien op stal houden zorgt sowieso voor meer energieverbruik en dus voor een hogere uitstoot van CO2.

Kosten voor de boer

Koeien in de wei geeft mensen het gevoel dat de dieren die hen van melk, kaas en yoghurt voorzien in goede handen zijn

Omdat een melkkoe eigenlijk niets anders doet dan gras omzetten in melk, heeft ook gras een economische waarde. Daar gaan de grazende koeien heel wat minder efficiënt mee om dan de maaiende boer. Vooral bij onbeperkte beweiding zijn de verliezen groot en de melkproductie relatief laag, schrijven de onderzoekers in Wageningen. Daar staat tegenover dat beweiding weinig werk is. Gras maaien en transporteren naar de stallen, dat doet de koe zelf.



Economisch is de middenweg volgens Wageningen het meest interessant. Dus de koeien tussen april en november deels op stal en deels in de wei. Dan zien Nederlanders de grazers ook in de weilanden staan als zij over de rijkswegen rijden. En dat is misschien wel de meest zwaarwegende reden voor weidegang. Koeien in de wei geeft mensen het gevoel dat de dieren die hen van melk, kaas en yoghurt voorzien in goede handen zijn.



Terug naar de vraag: wel of geen weidegang? De onderzoekers van Wageningen geven een indirect antwoord. Het is volgens hen makkelijker de nadelen van weidegang te voorkomen dan om de nadelen van de stallen te repareren.