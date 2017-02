Vincent Dekker − 07/02/17, 09:30

© Stichting Willem Smit Historie. De eerste Nederlandse elektriciteitscentrale werd in 1886 in gebruik genomen in Ridderkerk.

Vincent wil Zon Wat het internet 25 jaar geleden was, is nu de energiewereld: een bron van ongekend snelle vernieuwingen, met ongekend grote kansen. Mensen, bedrijven en landen die dat nu niet zien, hebben binnenkort het nakijken.

In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Ik had mijn vorige blog, over de elektrische auto die de pc van de komende jaren wordt, koud opgetikt, of ik bleef hangen bij een artikel met een vergelijkbare strekking. 'Energy is the new internet' schrijft Brian Lakamp op de altijd interessante site TechCrunch.



Nou heb ik zelf al langer het gevoel dat de energiewereld een van zijn roerigste, spannendste en inspirerendste perioden doormaakt sinds de uitvinding van de elektriciteitscentrale en het hoogspanningsnet. En ik ben ook al lang niet meer de enige met zo'n visie. Maar het is toch mooi om het vanaf de andere kant van het grote water nog eens helder op een rij gezet te zien worden.



In zijn artikel gaat Lakamp 25 jaar terug, toen er nog geen Google, Netflic, WhatsApp, Amazon etc bestonden. Kranten, traditionele tv, de vaste telefoon, boekhandels: de wereld was nog in rust. Die kranten en boekhandels bestaan nog steeds. Maar ondertussen doen we zoveel online dat het overgrote deel van bijvoorbeeld het advertentiegeld naar Google, Facebook en Amazon gaat.



De Google van de energie

Wie dat in 1992 een beetje zag aankomen, is nu minstens miljonair en waarschijnlijk miljardair. En TechCrunch denkt dat er nu al een paar namen zijn te noemen van Googles en Facebooks van de energiewereld. Onvermijdelijk wordt Elon Musk met zijn Tesla genoemd, maar ook Jigar Shah van SunEdison, bedenker van financieringssystemen die zonnepanelen betaalbaar maakte, hoort volgens Lakamp in dit rijtje thuis.



In Nederland zou ik nieuwkomers als Greenchoice, de Windcentrale en nog een hele serie kleine tot (inmiddels) middelgrote bedrijven kunnen noemen die de nieuwe wind goed aanvoelen. Maar ook Eneco, eentje van de 'oude garde', lijkt hard op weg zijn reden van bestaan opnieuw uit te vinden. Zie bijvoorbeeld de recente overname van het Duitse Lichtblick.



Kans voor Europa

Kortom, het zijn mooie tijden met grote kansen. En misschien een geluk bij een ongeluk: president Trump van de VS ziet er helemaal niets in. Hij laat zijn olie-, gas- en kolenvrienden graag nog even flink geld verdienen. Dat betekent dat het 'Silicon Valley' van de energiewereld wel eens in Europa zou kunnen komen te liggen. Al denk ik dat China en India dat graag anders zien...