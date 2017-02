Door: Frank Straver − 06/02/17, 05:20

© ap. Loopt de wereld in de toekomst steeds vaker onder water, zoals hier in Californië?

Milieu Nederland wordt de thuisbasis van een nieuw, internationaal kennisinstituut voor actie tegen klimaatverandering. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) zet vandaag haar handtekening voor de oprichting van dit zogenoemde 'Global Centre of Excellence on Climate Adaptation'.

We moeten leren om te leven op een warmere planeet Ibrahim Thiaw

Het gaat niet om actie die klimaatverandering stopt door het broeikasgas CO2 te verminderen. Het instituut gaat kennis bundelen en advies geven over manieren om met de gevolgen van klimaatverandering om te leren gaan. Klimaatadaptatie heet dat.



Effecten treden nu al op. Het lijkt onvermijdelijk dat ze sterker voelbaar gaan worden. Wereldwijd zijn er verhoogde risico's op natuurrampen en extreem weer, waarschuwen de initiatiefnemers van het topinstituut.



Het kennisinstituut wil zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dijksma zegt daarover: "Over de hele wereld worden mensen hard getroffen door de opwarming van de aarde. Het historische klimaatakkoord van Parijs laat zien dat aanpassing aan klimaatverandering even belangrijk is als het bedenken van oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Als wij niet goed omgaan met klimaatverandering, dan zal het risico op natuurrampen, sociale en economische tegenslagen en politieke spanningen toenemen."

Klimaatakkoord

In december 2015 sloten 194 landen het mondiale klimaatakkoord. Ze willen de opwarming beperken tot twee graden om de schadelijke effecten van klimaatverandering in te dammen. In 2018 wordt bekeken hoe het met de uitvoering gaat, maar vooralsnog lijkt er onvoldoende schot in te zitten.



"Zelfs met het klimaatakkoord van Parijs is onze planeet op weg naar drie graden opwarming", zegt Ibrahim Thiaw, plaatsvervangend directeur van UN Environment. Deze milieuorganisatie van de Verenigde Naties is een van de belangrijkste deelnemers aan het topinstituut. Thiaw: "We moeten leren om te leven op een warmere planeet met extremere weersomstandigheden, onregelmatige regenval en een stijgende zeespiegel. Dit centrum is een welkome stap, maar andere landen moeten dit voorbeeld volgen en dringend investeren in klimaatadaptatie."