Door: Koos Schwartz − 03/02/17, 14:13

© anp. Actievoerders protesteerden in juni voor de Tweede Kamer tegen gasboringen voor Schiermonnikoog.

Gasboringen Bedrijven die gas willen winnen in de Waddenzee hoeven voor de financiering van hun plannen niet aan te kloppen bij Rabobank. De bank sluit kredietverlening uit omdat de Wadden op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staan en gaswinning aldaar tot bodemdaling kan leiden.

Rabobank maakte dat besluit vandaag bekend op verzoek van de Waddenvereniging. Die verzet zich al jaren tegen aardgasboringen in de Waddenzee en hoopt dat andere potentiële financiers, banken en pensioenfondsen, het voorbeeld van Rabobank zullen volgen.



In theorie zou Rabobank de gaswinning wel kunnen financieren: als vast zou staan dat er van bodemdaling geen sprake zou zijn. Maar die kans is miniem, zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid van Rabobank. "Er is nu al sprake van een lichte daling." Rabobank sluit verder geen leningen meer af voor kolencentrales, kolenwinning en kolentransporten. Erg actief op dat terrein was de bank niet.



Rabobank heeft rond de vier miljard euro zitten in winning van energie en de opwekking van stroom, zegt Rüter. Vrijwel dat hele bedrag zit in windenergieprojecten. Concurrent ING besloot ruim een jaar geleden geen nieuwe kolencentrales en kolenmijnen meer te financieren.

Voorrang voor schone brandstoffen

Klanten hebben ons gevraagd om explicieter te kiezen. Bas Rüter, directeur duurzaamheid van Rabobank

Van grotere praktische betekenis is het besluit van Rabobank om de financiering van handel in 'schone' brandstoffen voorrang te geven boven de handel in fossiele brandstoffen. Op dat gebied is Rabobank wel actief, al 'doet' de bank veel meer aan kredietverlening voor de handel in zuivel- en landbouwproducten.



Rabobank wil de financiering van handel in olie en gas stapsgewijs verlagen. Handel in gas krijgt de voorkeur boven die in olie en handel in hernieuwbare bronnen krijgt de voorkeur boven die in gas. Het besluit is, net als de ban op leningen aan de kolensector, genomen op verzoek van klanten. "Die hebben ons gevraagd om explicieter te kiezen", meldt Rüter.

Waddenvereniging

Ruim een half jaar geleden schreef de Waddenvereniging een aantal banken en pensioenfondsen aan met het verzoek om de gaswinning in de Waddenzee niet te financieren. Volgens Arjan Berghuysen, directeur van de Waddenvereniging, heeft ING laten weten dat het al jaren geen leningen verstrekt voor projecten die het Werelderfgoed zouden kunnen aantasten. Ook schuin boren - waarbij de boorinstallaties niet op Werelderfgoed staan maar er wel onder zo'n gebied wordt geboord - zou ING niet willen financieren.



Pensioenfondsen zijn, zegt Berghuysen, nog niet ingegaan op zijn verzoek. "Ze zijn wel kritisch op de gaswinning", zegt hij. Binnenkort, vertelt Berghuysen, gaat de vereniging wadlopen en een paar pensioenfondsen hebben zich daarvoor aangemeld. Ook Barclays, de bank achter een van de partijen die in de Waddenzee naar gas wil zoeken, heeft nog niet gereageerd op de oproep. De Britse bank kan een nieuwe brief verwachten, kondigt Berghuysen aan.