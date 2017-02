Frank Straver en Bart Zuidervaart − 03/02/17, 07:04

© anp. Windmoles op het Windpark Westermeerwind.

Plek voor windturbines op land moet in de toekomst vaker gezocht worden langs autowegen, kanalen, rivieren en dijken. Ook moeten steeds meer windparken op zee verschijnen, vindt minister Henk Kamp (VVD, economische zaken).

We moeten blijven kijken hoe we de optimale verbinding met windmolens op land kunnen maken. Dan blijft de overlast het meest beperkt Henk Kamp

Hij wil dat alle afgesproken plannen voor windturbineparken op land tot 2023 - de looptijd van het energieakkoord - onverkort doorgaan, maar Kamp ziet in dat de weerstand tegen nieuwe turbines lokaal vaak groot is.



In een interview met Trouw spreekt de minister vandaag begrip uit voor verzet van bewoners. "Ik snap dat mensen zeggen: 'Wij vinden het prachtig, klimaatbeleid voor de wereld en duurzame energie in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat wij in onze omgeving zo'n windmolen accepteren'." Om de landelijke doelen voor schone energie te halen, wil hij nu geen geplande projecten, zoals het omstreden megapark in de Drentse Veenkoloniën, schrappen, want dan mislukt de afgesproken plaatsing van 6000 Megawatt aan molens op land.



Maar daarna kunnen plekken met direct omwonenden mogelijk vaker gemeden worden. "We moeten nog beter gaan kijken naar de grootschalige infrastructuur", zegt Kamp. "Dus de grote doorkruisingen, met dijken, rivieren, kanalen, snelwegen. We moeten blijven kijken hoe we daar de optimale verbinding met windmolens op land kunnen maken. Dan blijft de overlast het meest beperkt."

Baanbrekend lage kosten

Ook voor extra windmolenparken op de Noordzee zegt Kamp goede kansen te zien. Hij wijst op de snelle prijsdaling voor offshore-windprojecten. Nieuwe parken worden gebouwd voor baanbrekend lage kosten. Over 7,5 jaar, verwacht de VVD-minister, hebben de windparken op zee geen subsidie meer nodig. Ze kunnen dan volledig concurreren met fossiele energieproducenten, zoals kolen- en gascentrales. Kamp noemt dit een succes van het energieakkoord, dat hij in 2013 sloot met overheden, bedrijven en milieuorganisaties.



In het interview vertelt de minister ook dat een klimaatwet wat hem betreft niet nodig is. In de Tweede Kamer omarmen inmiddels vijf partijen deze wet, die moet zorgen voor harde, afrekenbare milieudoelen.



Kamp daarover: "Bij zo'n klimaatwet moet je kijken wat de meerwaarde ervan is. Hoe krijg je de overgang naar duurzame energie en een CO2-arme economie voor elkaar? Daarvoor zijn een plan, afspraken en krachtige uitvoering nodig. Een wettelijke verankering helpt, maar die is er al. Nederland heeft namelijk het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd."



