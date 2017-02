Redactie − 02/02/17, 12:26

© Freek Vonk Facebook. Freek Vonk toont de afdruk die de haai achterliet.

Haai Aai nooit een haai. Daar is Freek Vonk, Nederlands bekendste bioloog ook achter gekomen. Hij werd onlangs op de Bahama's in zijn rechterarm gebeten. Inmiddels gaat het beter met Vonk, al heeft hij wel zo'n honderd hechtingen in zijn arm. "Gelukkig is niets vitaals geraakt."

De haai heeft een vergissing gemaakt Freek Vonk

Op Facebook vertelde Vonk wat hem is overkomen. "We waren Caribische rifhaaien aan het onderzoeken bij het eilandje Bimini. Deze vriendelijke haaien zijn, net als eigenlijk alle haaien, ongevaarlijk voor mensen. Toch ging het mis. Een van de haaien heeft een vergissing gemaakt en nam een grote hap uit mijn rechter bovenarm. Ik wist direct: dit is foute boel."



Vonk moest met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Miami worden gebracht, omdat op Bimini niet voldoende medische hulpmiddelen beschikbaar waren. De dokters hebben volgens hem goed werk geleverd. "Ik kan mijn hand, vingers, en mijn arm normaal bewegen."



Op Facebook heeft Vonk ook een paar foto's van zijn verwondingen geplaatst. De wond aan de bovenkant van zijn arm staat echter niet op beeld. Die was volgens de bioloog 'zó heftig dat ik heb besloten dat ik jullie - en vooral mijn jongste fans - dit niet aan kan doen'.



Caribische rifhaaien zijn ongevaarlijk. Tenminste, als je ze niet voert, zegt maritiem bioloog Irene Kingma van Save Our Sharks, een organisatie die zich sterk maakt voor haaien in het Caribisch gebied. "Ik ken de mensen met wie Vonk dook, die zijn uiterst betrouwbaar. Maar in dat gebied worden haaien illegaal bijgevoerd, om zo toeristen een duikgarantie te bieden. Normaal gesproken zijn de haaien namelijk schuw. Omdat ze nu het geluid van een boot al associëren met eten, ontstaat er een situatie waarin de haaien meer gestrest zijn."

Te dichtbij?

Noch mijn ploeg, ikzelf óf de haai kan er iets aan doen Freek Vonk

Het ongeluk doet denken aan het onderzoek met dodelijke afloop dat de Australische bioloog Steve Irwin deed naar roggen. Hij werd in 2006, toen hij een onderwaterdocumentaire maakte, gestoken in zijn borst, en overleed. Maakt Vonk dezelfde fout door te dicht bij dieren te komen?



Gedragsbioloog Karel ten Cate zei al in 2013 in Trouw dat Vonk op expedities voorzichtiger moet zijn. "Hij weet wel wat hij doet, maar de kijkers ook? Van sommige dieren moet je vaststellen dat ze er niet zijn om als huisdier te aaien. Dat lijkt mij óók een belangrijke boodschap."



Vonk zelf noemt de gebeurtenis een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'. "Noch Sharklab (het team waarmee hij dook red.), mijn ploeg, ikzelf óf de haai kan er iets aan doen. Ik heb gewoon ontzettend pech gehad. Velen hebben op deze locatie met deze haaien gedoken. In de 27 jaar dat het Sharklab hier onderzoek doet, is dit nooit eerder gebeurd."

Johan van Leeuwen van de Wageningen Universiteit zei in 2013 in Trouw dat Vonk misschien iets minder 'Indiana Jones' kan zijn. "Mensen in het veld reageren gemengd op hem", zei zijn promotor Michael Richardson in oktober in Trouw. "De conservatievellingen vinden Freek geen echte wetenschapper. Maar het is jaloezie. We zouden het allemaal zo moeten doen."



Want dat is Vonk ook, een grote 'reclamezuil' voor de natuurwetenschap. En als het aan Vonk ligt, blijft hij dat ook. "Mijn grote passie is en blijft jullie te laten zien hoe mooi de wereld is", schrijft hij op Facebook. "Dat zal ik altijd blijven doen."