Door: Joop Bouma − 01/02/17, 22:34

© Bart Stornebrink. Konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren in Flevoland hebben vanavond voor een stampvolle zaal in het provinciehuis in Lelystad een ander geluid laten horen over het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

SGP en VVD willen dat de grote grazers massaal worden afgeschoten. De boodschap van een dierenarts, een hoogleraar duurzaamheid en een hoogleraar ecologie was diametraal anders: afblijven, laat de grazers met rust, het gaat prima met de Oostvaardersplassen.



De drie linkse partijen organiseerden zelf een hoorzitting over het initiatiefvoorstel van SGP en VVD in Flevoland om het aantal grote grazers drastisch terug te brengen. De emoties over het beheer van het natuurgebied lopen hoog op in Flevoland. Er waren stoelen tekort om alle belangstellenden een zitplaats te geven.



SGP en VVD vinden dat het dierenwelzijn en de natuurwaarden in het unieke natuurgebied in het gedrang zijn gekomen. Het gebied is volgens hen kaalgevreten en toeristisch onaantrekkelijk geworden. Het moet een 'etalagefunctie' krijgen, zoals zij dat omschrijven. Daarvoor zouden dan wel duizenden edelherten, konikpaarden en heckrunderen moeten worden doodgeschoten.

Onvoldoende ruimte voor debat

© Trouw. De zaal zat vol bij de hoorzitting over de Oostvaardersplassen.

De linkse fracties zijn fel tegen het plan, dat op 8 februari bij de commissie duurzaamheid op de agenda staat. In een eerder provinciaal beraad tekende zich al een meerderheid af voor hun voorstel. De drie partijen zijn door SGP en VVD buiten het initiatiefvoorstel gehouden. De statenleden van SGP en VVD waren gisteravond zelf niet aanwezig bij de hoorzitting.



Eerder liepen PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren boos weg uit een overleg, omdat er volgens hen onvoldoende ruimte werd gegeven voor debat.



Drie experts, die voor de hoorzitting waren gevraagd, lieten geen spaan heel van de voorstel van SGP en VVD. "De bizarre situatie doet zich voor dat twee partijen die zich eerder hebben verzet tegen een voorstel om de Oostvaardersplassen uit te breiden, nu reppen over een etalagefunctie die het gebied zou moeten krijgen. Uitbreiding naar het Horsterwold zou juist hebben geleid tot een toeristisch aantrekkelijk gebied", aldus Henk Luten, die als dierenarts verantwoordelijk is voor het veterinaire welzijn van de dieren in het gebied.



Volgens Luten is het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen geborgd en perfect in orde. "Het is aanmatigend dat wij het allemaal wel denken te weten. Het voorstel van SGP en VVD is een menselijke inmenging in natuurlijke krachten in dit gebied."

Misverstand over het functioneren van de Oostvaardersplassen

Volgens Han Olff, hoogleraar ecologie in Groningen, zijn de grote kudden grazers essentieel voor het in stand houden van het gebied, vooral ook voor het op peil houden van de vogelrijkdom. Olff doet sinds tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar de grote grazers in de Oostvaardersplassen. "Op zich is het mooi dat SGP en VVD zich eindelijk druk maken over biodiversiteit en natuurbeheer", zei hij gisteravond.



"Dat bedoel ik niet cynisch. Maar is er te veel misverstand over het functioneren van de Oostvaardersplassen. Ik begrijp de ophef niet. Ik zou willen dat mensen zich net zo druk maakten over wat er nu gebeurt in de intensieve veehouderij. Waarom spreekt niemand zich daar over uit? In de Oostvaardersplassen kun je grote grazers, edelherten, van dichtbij fotograferen. Probeer dat eens op de Veluwe, waar jaarlijks grote aantallen door jagers worden afgeschoten. Daar zie je nooit een edelhert van dichtbij, omdat ze schuw zijn geworden door de enorme druk van de jacht."



Volgens Olff zal het internationale en uitzonderlijke karakter van de Oostvaardersplassen verloren gaan als er wordt ingegrepen in het huidige beheer van het gebied. "Het gaat wereldwijd niet goed met de grote grazers. We raken overal giraffen, buffels, gazelles kwijt. Wat er nu gebeurt in de Oostvaarderplassen is van internationale allure."