Door: Bart Zuidervaart − 27/01/17, 17:51

© ANP. Jesse Klaver (links) en Diederik Samson (rechts).

Milieu De klimaatwet van PvdA en GroenLinks krijgt veel bredere ondersteuning. Ook D66, SP en de ChristenUnie zetten hun handtekening onder het wetsvoorstel dat moet zorgen voor harde, afrekenbare milieudoelen.

De vijf partijen hebben de wet vrijdagavond naar de Tweede Kamer gestuurd. De initiatiefnemers, Jesse Klaver namens GroenLinks en de inmiddels vertrokken Diederik Samsom van de PvdA, hoopten de klimaatwet nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer te loodsen. Met de huidige verhoudingen zou de wet op een meerderheid kunnen rekenen.



Dat scenario kan naar alle waarschijnlijkheid de prullenbak in. Het parlement vergadert nog vier weken, daarna begint de echte verkiezingscampagne. Die periode is te kort voor een volledige behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Meer doen dan Europa

Doordat de klimaatwet inmiddels zo breed wordt omarmd, zal het volgens de indieners geheid een onderwerp worden tijdens de formatie van het volgende kabinet. "De kans dat meerdere partijen die onder deze wet staan straks in een nieuwe regering zitten, is groot", zegt Klaver.



In de klimaatwet staat onder andere dat in 2030 de CO2-reductie 55 procent moet zijn ten opzichte van 1990. In 2050 dient alle energie in Nederland schoon te worden opgewekt. Deze afspraken gaan veel verder dan wat er nu binnen de Europese Unie is afgesproken. In de wet staat ook dat het kabinet ieder jaar een klimaatbegroting moet opstellen. Elke vijf jaar verschijnt een klimaatplan met afspraken over CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie.

Progressieve samenwerking

Als dit kabinet meer gaat doen aan klimaatbeleid dan de andere landen, is het eindresultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer.

Na advies van de Raad van State hebben de partijen besloten de wet iets aan te passen. Er moet nu ook een onafhankelijke Klimaatcommissie komen, 'die de regering zwaarwegend advies gaat geven over de benodigde CO2-reductie, over de uitvoer van de Klimaatwet en over het effect op werkgelegenheid'. Klaver noemt de klimaatwet 'een heel mooi voorbeeld van de kracht van progressieve samenwerking'. SP-fractievoorzitter Emile Roemer: "Het is goed dat vijf partijen de krachten bundelen voor duurzaamheid en klimaat. De overstap naar een duurzame maatschappij is bittere noodzaak en de komende decennia gaan we olie, kolen en gas vaarwel zeggen."



CDA, VVD en PVV reageerden eerder afwijzend op het wetsvoorstel. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD) zei: "Als dit kabinet meer gaat doen aan klimaatbeleid dan de andere landen, is het eindresultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer."