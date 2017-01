23/01/17, 14:43

© anp. De koeien van een biologische veehouder in Abcoude zijn blij als ze in maart weer voor de eerste keer van het jaar naar buiten mogen.

Een groeiend aantal Nederlandse boeren gaat op de biologische toer, maar écht vlotten wil het nog niet. De afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven met biologische landbouw toegenomen met 2 procent tot 1400 bedrijven in het totaal. Het landbouwoppervlak dat deze bioboeren gebruiken, groeide in dezelfde periode met bijna tien procent tot 52.000 hectare.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat vooral de pluimvee- en melkveesector open staan voor omschakeling van gangbare landbouw naar biologische productie. Het aantal kippen dat biologisch wordt gehouden nam van 2011 tot 2016 toe met bijna tweederde tot drie miljoen dieren.



Hoewel dat best veel lijkt, werd in 2016 nog steeds maar drie op de honderd kippen biologisch gehouden, stelt het statistiekbureau. Het aantal biologische pluimveehouderijen steeg de afgelopen vijf jaar met 24 procent.



Het aantal biologische runderen groeide eveneens aardig vanaf 2011, van bijna 50 duizend tot 70 duizend dieren. Maar ook voor de rundveehouderij geldt dat dit slechts een krappe 2 procent betreft van de totale rundveestapel in Nederland. De groei van de biologische rundveehouderij is ook te zien aan de oppervlakte van biologisch grasland, die met ruim 10 procent groeide.



Het aantal biologische geiten en varkens nam toe met respectievelijk 43 en 27 procent. De biologische schapenstapel is in Nederland de afgelopen vijf jaar juist 35 procent kleiner geworden.

Twee jaar omschakelen

Het aantal biologische akkerbouwbedrijven steeg in de afgelopen vijf jaar met 4 procent tot 539. Deze bedrijven waren goed voor 10.000 hectare grond, 2 procent meer dan in 2011. De biologische tuinbouw op open grond kreeg er 43 procent grond bij. Onder glas nam het aantal telers af, terwijl qua oppervlakte de biologische glastuinbouw wel in de lift zat.



Als boeren willen omschakelen naar biologische landbouw moeten ze zich direct aan de biologische regelgeving houden. De biologische dieren moeten meer ruimte in de stal hebben en op het land vrij kunnen uitlopen. Ze mogen alleen maar biologisch voedsel eten en de boer mag niet preventief antibiotica toedienen.



Pas twee jaar later, zo lang duurt de omschakelperiode in veel gevallen, mag de boer zijn producten als biologisch verkopen. Bovendien loopt zijn productie in de omschakelperiode achteruit. Zo vallen aan de ene kant zijn inkomsten terug waar hij aan de andere kant een flinke investering moet doen om over te gaan op biologische productie. Dit brengt (tijdelijk) financiële onzekerheid met zich mee en veel boeren, met name veehouders, hebben het al niet makkelijk door de relatief lage prijzen die ze voor hun producten krijgen.

Financiële regeling

Om het omschakelen te vergemakkelijken, biedt de overheid boeren sinds 1 januari van dit jaar een financiële regeling aan. Ze kunnen makkelijker krediet krijgen, doordat de overheid bereid is voor een deel borg te staan. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) hoopt dat banken daardoor sneller geneigd zijn boeren geld te lenen. Voorheen vonden banken het risico vaak groot om de lening te verstrekken.



"Bedrijven kunnen met de garantieregeling gemakkelijker financiering krijgen voor de omschakeling", zei Van Dam medio vorig jaar. "Ik hoop hiermee een stimulans te geven aan de groei van de biologische sector in Nederland. Als meer gangbare boeren overstappen naar biologisch, dan helpt dat in onze ambitie voor een duurzame landbouwsector."



Overigens is voor de biologische landbouw een mooie toekomst weggelegd. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten groeit de vraag naar biologische producten fors. Nederlanders kochten in 2015 voor het eerst voor meer dan een miljard euro aan biologische zuivel, vlees en koffie. Naar verwachting is dat in 2020 1,6 miljard euro. Volgens de brancheorganisatie voor biologische landbouw Bionext is in Nederland zeker ruimte voor in totaal tweeduizend biologische boerenbedrijven.