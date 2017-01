Door: Frank Straver − 19/01/17, 14:02

© anp. Het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam

Energie De traditionele 'grote drie' van de Nederlandse energiesector zijn allemaal op de buitenlandse toer, nu ook Eneco een grote samenwerking over de grens aangaat. Het energiebedrijf koopt 50 procent van Lichtblick, een groene Duitse branchegenoot.

Dat gebeurt precies nu Eneco zijn energienet verplicht afstoot. Essent werd in 2009 al ingelijfd door het Duitse RWE, waarna het Zweedse Vattenfall met Nuon aan de haal ging. Maar Eneco, in handen van gemeenten in Zuid-Holland, gooit het over een andere boeg. De leverancier, met meer dan twee miljoen huishoudens en bedrijven als klant, wil geen overnameprooi zijn.



Dus gaat het energiebedrijf zélf op jacht.In Hamburg maakte Eneco-topman Jeroen de Haas vandaag bekend dat zijn bedrijf een belang van 50 procent koopt in de kleinere branchegenoot Lichtblick, energieleverancier voor 645.000 Duitse klanten. Het prijskaartje hield hij geheim.Lichtblick betekent zoiets als 'sprank hoop', gekozen omdat het bedrijf mikt op een schone energievoorziening.



Oprichter en directeur van het energiebedrijf is zakenman Heiko von Tschischwitz. De omzet in 2015 was 700 miljoen euro tegenover 4,3 miljard euro bij Eneco. De bedrijven blijven nog zelfstandig draaien. Voor klanten en medewerkers verandert er vooralsnog niks.

Sustainable energy companies @Eneco and @LichtBlick join forces to speed up energy transition in Europe https://t.co/htRnSuMgpa — Eneco Nieuws (@EnecoNieuws) 19 januari 2017

Strategisch

Eneco verzette zich de afgelopen jaren fel, maar verloor de juridische strijd

Het moment van de aankoop door Eneco lijkt strategisch. Over anderhalve week, op 1 februari, voert het bedrijf een belangrijke herstructurering uit. Het bedrijf splitst zich dan op, door het netbedrijf Stedin (nu onderdeel van de Eneco) af te stoten. De Nederlandse wet verplicht dat. Energienetten mogen nooit commercieel risico lopen, is het idee. Essent en Nuon voldeden braaf aan deze 'Splitsingswet'. Eneco verzette zich de afgelopen jaren fel, maar verloor de juridische strijd.



Zonder Stedin (omzet: een miljard euro) is Eneco straks kleiner en kwetsbaarder. Het bezit 'slechts' gascentrales, windparken en duurzame projecten, ook in het buitenland. Samenklonteren met Lichtblick maakt Eneco steviger, nu het energienet wegvalt. Volgens De Haas vormen de energiebedrijven samen een 'sterke kracht', klaar om te investeren. Eneco, in Nederland ook aandeelhouder van Greenchoice (30 procent), overweegt nieuwe overnames, om de concurrentiepositie verder te versterken.

Schone energie

De allerbelangrijkste gelijkenis is de identieke bedrijfsfilosofie

Maar waarom kiezen de Rotterdammers juist deze 'partner', uitgerekend in Hamburg? De bedrijven lijken op elkaar. Ze leveren allebei hoofdzakelijk schone energie. Eneco verkoopt veel stroom van windmolens, waar het bedrijf uit Hamburg elektriciteit van Zuid-Duitse waterkrachtinstallaties aanbiedt. Eigen stroomcentrales, windmolens of zonnepanelen heeft Lichtblick overigens niet. Aardgas voor klanten koopt het bedrijf ook in. Dit gas is zoveel mogelijk 'groen', net als bij Eneco.

Verder werken de energiebedrijven allebei samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF).



De allerbelangrijkste gelijkenis is de identieke bedrijfsfilosofie. Een energiebedrijf, beweert het duo, zal niet lang meer 'saai' gas en stroom verkopen. Eneco en Lichtblik willen dienstverlener worden. Door klanten te helpen en adviseren. Maar vooral ook door energie die huishoudens zelf opwekken met zonnepanelen zo nodig door te verkopen aan de buren. Die energie kunnen ze thuis opslaan in een batterij. Dat kan ook de accu van een elektrische auto zijn. De energiebedrijven willen daar alle systemen voor leveren.

Virtuele energiecentrale

Dik honderd van de vijfhonderd medewerkers van Lichtblick, opgetuigd in 1998, bouwt als IT'er aan energiesoftware. Het bedrijf denkt dat een grote 'zwerm van klanten' met thuisbatterijen samen een 'virtuele energiecentrale' kunnen vormen. In de toekomst kunnen zij, tegen betaling, stroom aan het netwerk leveren bij schaarste. Maar ook: stroom opslurpen als er te veel is. Lichtblick noemt zichzelf een 'zwermdirigent', die alle technische energiezaken voor klanten in goede banen leidt.



Wat Lichtblick, vooral bekend in Berlijn en thuisbasis Hamburg, nog niét aanbiedt is een display, waarmee mensen hun energiegebruik in de gaten kunnen houden. Eneco verkoopt wel zo'n scherm, de 'Toon'. Het bedrijf maakt veel reclame voor dit paradepaardje, dat het energiesysteem van huizen 'slim' moet maken. Eneco hoopt zijn Toon via Lichtblick nu ook in Duitsland te kunnen gaan slijten.