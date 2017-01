Door: Joop Bouma − 18/01/17, 22:32

© anp. Konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

Hoogste tijd dat in de Oostvaardersplassen de grote grazers worden teruggedrongen, vindt Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer. Zijn ex-werkgever is beheerder van het natuurgebied in Flevoland.

Van Beusekom was één van zeven insprekers gisteravond in de statencommissie duurzaamheid van Flevoland. De politici spraken voor het eerst over het initiatiefvoorstel van SGP en VVD om het aantal grazers drastisch terug te brengen - in ronde termen: af te schieten. Het beheer is uit de hand gelopen, zeggen beide partijen. Er lopen veel te veel grote hoefdieren rond, meer dan 4000 zijn het deze winter.



In Provinciale Staten van Flevoland tekent zich een grote meerderheid af voor ingrijpen in de Oostvaardersplassen. De drie partijen die tegen zijn, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben samen 7 van de 41 zetels. De statenleden van deze partijen liepen vanavond weg uit de commissievergadering, nadat hun voorstel om eerst een hoorzitting met deskundigen te houden, was weggestemd.

'Het concept deugt niet'

Volgens oud-directeur Van Beusekom van Staatsbosbeheer wordt het debat over de Oostvaardersplassen 'gegijzeld door een kleine groep zeer fanatieke ecologen'. "Het concept deugt niet, het is onwetenschappelijk, puur ideologisch opgezet en een utopie, een speeltuin van een groepje verdwaalde ideologen."



Hij doelde met name op ecoloog Frans Vera, mede-vormgever van het beheer van de Oostvaardersplassen, die gisteren ook enkele minuten kreeg om de statencommissie toe te spreken. Vera wees er op dat het juridisch kader van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen helder is: de grote kudden grazers zijn wezenlijk voor het in stand houden van het natuurgebied. "Dat hebben ook rechters bevestigd, maar een oordeel van de rechter telt in Flevoland kennelijk niet."



Vera sprak woorden van de heilig verklaarde kerkleraar Antonius van Padua: "Als het woord van de rechter niet meer telt, wat is dan het verschil tussen overheid en een roversbende?"



Van de zeven insprekers pleitten er vijf voor ingrijpen in de Oostvaardersplassen. Vera kreeg als enige steun van de nieuwe stichting Dierbaar Flevoland, die net als PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren, het voorstel van SGP en VVD verwerpt.



De stichting vindt dat het voorstel van SGP en VVD de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen bedreigt en dat voor beide partijen alleen economische waarden leidend zijn, zoals bevordering van toerisme en de uitbreiding van Lelystad Airport. "Het is belangrijk om het gebied ongemoeid te laten", aldus Sonja Hartlief, voorzitter van de stichting.