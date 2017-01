Door: Jenny Velthuys − 16/01/17, 23:29

© Eckard Boot. Boswachter Eckard Boot plaatste foto's van de aangespoelde etiketten op Twitter.

'Strand van Texel overspoeld met cola-etiketten', kopt de NOS op zondag. Ze lijken afkomstig uit een container die het vrachtschip Red Cedar eerder in een vaargeul ten Noordwesten van Texel verloor. Een kleine ramp voor de lokale natuur. Maar de volgende dag zijn de wikkels verdwenen.

Als wormen krioelden de plastic slierten op het zand, het hele Noorderstrand was rood-wit gekleurd. "Dit blijft nog jarenlang in de grond liggen," sprak boswachter Eckard Boot van Natuurmonumenten zijn vrees uit. "Vanaf de Horst tot aan de vuurtoren. Eerst denk je nog dat het wel meevalt. Maar als je dan doorloopt... hele hopen liggen er. We zijn zondag meteen met een groepje vrijwilligers etiketten gaan ruimen. Die opeengeplakte bulten haal je nog vrij makkelijk weg. Maar al die losse wikkels waaien zo het land in. Hoe moet je daar nou vanaf komen?"



Volgens hem zou Texel nog wel een tijdje last houden van de wikkels. "Ik ben benieuwd of Coca-cola hier nog wat aan gaat doen, het is natuurlijk wel hun bedrijfsnaam die hier ligt. En die wikkels zijn ook niet zonder risico's. Vogels gebruiken plastic voor hun nesten. Maar als het regent blijft er water op dat plastic liggen en dan worden de eieren nat en koelen ze af. Einde verhaal." Coca-Cola reageerde op Twitter bezorgd. "We zoeken contact met instanties die betrokken zijn bij het opruimen."

Bijna niks meer

Er ligt bijna niks meer. Mark Eelman

Maar op maandagmiddag is er iets geks aan de hand. Het strand bij de vuurtoren: leeg. Bij waddencentrum Ecomare: schoon. Bij Horst: niks rood-wits te bekennen. "Nee, ik heb geen etiketten gezien," zeggen voorbijgangers. Op het strand naast Ecomare wijst iemand in de verte naar twee kleine silhouetten. "Misschien weten zij meer." Johan Hillen en Mark Eelman blijken van firma Ooms, een bouwbedrijf dat door de gemeente is gevraagd zich over de etiketten te buigen. Mark: "We zijn vanaf tien uur bezig. Maar er ligt bijna niks meer." Johan: "Al het werk is al gedaan. Mensen gaan uit zichzelf etiketten rapen." Volgens hem is het omdat de mensen 'bewuster' zijn geworden. Arjan van opstal knikt instemmend vanuit zijn trekker.



Als om het te illustreren, loopt een mevrouw met grijs haar op Johan af. "Weet u toevallig wat voor dieren dit geweest zijn?" Ze wijst op de lege schelpen op het strand. "Er zitten soms van die beige beesten in." Carla Teijsen woont pas sinds een jaar op Texel. Ze komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar geniet van de rust en de natuur. "De ruimte, de lucht.." Ook Carla blijkt vanochtend een uurtje afval geraapt te hebben op het strand. "Die meeuwen vreten plastic, dat is eng," zegt ze met een bezorgd gezicht. In haar hand draagt ze een tasje troep. Op Facebook had ze een oproep voorbij zien komen. 'Welke Tesselaars willen helpen met opruimen?'

Milieubewust

"Mensen zijn veel milieubewuster," zegt ook barman Bart Post van strandpaviljoen 17. Vroeger was dit heel anders gegaan, denkt hij. Toen waren de stranden viezer. Maar sinds een paar jaar lijken strandgangers er een sport van te maken zoveel mogelijk afval te verzamelen. Volgens hem begon het met de speciaal aangeklede vuilnispoppen op het strand die aangekleed konden worden met rommel. "Er is iemand die dat heeft bedacht en dat vind ik knap. Vroeger werd het machinaal gedaan. Maar als je het met zijn allen doet, is het veel minder werk. Voor het einde van de week is echt alles weg. Dat weet ik zeker."