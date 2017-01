Vincent Dekker − 12/01/17, 10:30

© Tesla. De Tesla 3 is nog niet op de weg maar lijkt nu al, samen met zijn elektrische concurrenten, tot minder verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's te leiden.

Vorig jaar moest ik mijn oude auto vaarwel zeggen. Ik kocht geen nieuwe, maar een tweedehandsje, want binnen vijf jaar hoop ik elektrisch te gaan rijden. Kan het zijn dat veel meer consumenten eenzelfde stroomstootje aan de autofabrikanten hebben uitgedeeld?

In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Autofabrikanten moeten zich hoe dan ook voorbereiden op een kopersstaking, zeker voor hun dieselmodellen. Diverse grote steden in de wereld, zoals Parijs en Madrid, hebben aangekondigd vanaf 2025 geen dieselauto's meer toe te laten. Het is een kwestie van tijd dat veel meer steden, en landen, dit voorbeeld gaan volgen.



Sneller afschrijven

Auto's gaan tegenwoordig makkelijk vijftien jaar mee. Dus wie er nu een koopt, wil er mee kunnen blijven rijden tot pakweg 2032 of hem eerder als tweedehands kunnen verkopen. Maar als diesels in 2025 de stad niet meer in mogen, zijn ze over acht jaar tweedehands al veel minder waard, en in feite de jaren daarvoor ook al. Wie zich dat realiseert, zal zich nu al achter de oren krabben, want als je nu een diesel koopt, moet je daar dus veel sneller en meer op gaan afschrijven.



In feite heb ik dat oren krabben afgelopen zomer, toen mijn oude auto het begaf, ook al (heel kort) gedaan bij de aanschaf van een bezineauto. Ik wil al enkele jaren een elektrische auto en reken erop dat die binnen vijf jaar voor mij financieel en qua actieradius en dergelijke aantrekkelijk wordt. Voor mij was het vorig jaar dus al snel duidelijk dat ik even geen nieuwe auto meer moest kopen maar een tweedehandsje.



Laagterecord nieuwverkoop

Tot een paar dagen geleden dacht ik verder niet meer na over die keuze. Maar nu zie ik bij het CBS de verkoopcijfers van nieuwe en oude auto's in Nederland over vorig jaar. En daarnaar kijkend begint er toch iets te kriebelen.



In ons land werden in 2016 382,800 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is niet alleen 15 procent minder dan in 2015, het is zelf het kleinste aantal in twintig jaar volgens deze CBS-grafiek en zelfs in 36 jaar volgens Autoweek. En dat in een jaar waarin de economie echt aantrok.



Tweedehands naar record

Dat geeft al te denken, maar wat in de CBS-grafiek ook nog opvalt is dat de verkoop van tweedehands auto's juist sterk is gestegen en op recordhoogte is beland. Het is volgens die CBS-grafiek voor het eerst dat de tweedehands- en nieuwverkoop niet dezelfde kant opgaan. Tot nu toe stegen en daalden ze eendrachtig, maar in 2016 kromp de nieuwmarkt en groeide de verkoop van tweedehandsjes.



Stroomstoot

Als autofabrikant zou ik me zorgen gaan maken over zulke opvallende ontwikkelingen. Zou het kunnen zijn dat meer Nederlanders al iets verder kijken dan hun autoneus lang is? Hebben al meer autokopers bedacht dat ze binnen een paar jaar over willen stappen op elektrisch rijden, en dat 'nieuw fossiel' dus niet meer zo slim is? Is de kopersstaking al begonnen en vormen de cijfers over vorig jaar een eerste meetbare stroomstoot die de fossiele autoindustrie wakkerschudt en een andere kant opstuurt?