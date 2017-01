Redactie − 09/01/17, 17:23

© epa. De afgelopen week kondigden meer dan twintig Chinese steden code rood af, de hoogste waarschuwing tegen smog.

Smog Nu miljoenen Chinezen in steden het nieuwe jaar moeten beginnen onder een dikke laag smog, snelwegen en scholen gesloten zijn, honderden vluchten geannuleerd worden en de Pekingse politie een anti-smogeenheid krijgt, uiten bezorgde burgers hun woede over de luchtvervuiling op internet.

Een enkeling zoekt zelfs zijn heil in de dichtkunst. Zo schreef een Chinese longchirurg een gedicht over de relatie tussen smog en longkanker, vanuit het oogpunt van de longkanker zelf. Internationale en Chinese websites namen het over, het gedicht ging viraal.



In China, waar schrijvers en wetenschappers nogal eens gestraft worden als ze zich in het openbaar kritisch over problemen uitlaten, kan het rijmwerk van dokter Zhao Xiaogang op veel bijval rekenen. Mensen vinden het een dappere poging de ernstige luchtvervuiling aan de kaak te stellen.



In zijn geheel werd het gepubliceerd in de oktobereditie van Chest, het vakblad van het Amerikaanse college van thoraxartsen (artsen die gespecialiseerd zijn in de borstkas). Vanuit het Engels werd het weer naar het Chinees vertaald en vorige week verscheen het gedeeltelijk op de Chinese nieuwssite The Paper. De nationale pers nam het over, waarna het reacties regende op sociale media.

Heerlijke mist en nevel

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in China. Stress, roken, een gebrek aan slaap, zijn allemaal oorzaken. Maar milieuvervuiling is ook zeker een factor die niet genegeerd mag worden. Dokter Zhao Xiaogang

Het gedicht draagt de titel 'Ik zou koning willen zijn', en gaat over een klein gezwel dat uitgroeit tot een dodelijke vorm van kanker. Het gezwel voedt zich met slechte menselijke gewoonten als roken en hevig drinken, maar ook met 'heerlijke mist en nevel'.



Dokter Zhao Xiaogang, het plaatsvervangend hoofd van de thoraxchirurgie-afdeling van het academisch ziekenhuis van Sjanghai, zegt tegen Quartz dat het Chinese volk weinig verstand heeft van de ontwikkeling van longziekten.



"Ik zie elke dag veel kankerpatiënten en dat doet me pijn. Het gedicht schreef ik om algemene kennis over te brengen op het volk. Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in China. Stress, roken, een gebrek aan slaap, zijn allemaal oorzaken. Maar milieuvervuiling is ook zeker een factor die niet genegeerd mag worden."



In de Chinese krant Global Times zegt dokter Zhao: "De enorme toename in patiënten met longkanker in China is zeer sterk gerelateerd aan smog." Volgens Chinese statistieken overlijden jaarlijks 569.000 mensen in het land aan de ziekte. De Universiteit van Californië berekende in 2015 dat luchtvervuiling in China per jaar 1,6 miljoen levens eist.

Anti-smogpolitie

Toch heeft Zhao er alle vertrouwen in dat de regering erin slaagt het smogprobleem aan te pakken. Vorig jaar kondigde de regering in het dertiende vijfjarenplan aan dat de luchtkwaliteit in alle grote steden 'goed' of 'excellent' moet zijn in 2020. China heeft naar eigen zeggen de oorlog verklaard aan luchtvervuiling en sluit de meest vervuilende fabrieken.



Hoofdstad Peking treft zelf ook maatregelen. De burgemeester van Peking, Cai Qi, zei dit weekend dat hij een eenheid van de milieupolitie in het leven roept, speciaal om de grootste luchtvervuilers op straat aan te pakken.



De handhavers gaan vooral letten op barbecues op straat, vuilverbranding in de open lucht en stoffige wegen. Volgens de nationale media kondigde Cai aan dat hij dit jaar de laatste kolencentrale van de stad gaat sluiten. Ook gaan er 500 fabrieken dicht en over een paar weken mogen 300.000 oude auto's de stad niet meer in. "We hebben nog een lange weg te gaan", voegde Cai eraan toe, "om aan de verwachtingen van het publiek te kunnen voldoen."