Door: Charlot Verlouw − 05/01/17, 15:17

© Colourbox.

Eten Van de VVD mag een vegaschnitzel zo niet meer heten, want het is geen schnitzel. 'Dit is hilarisch, er is geen probleem.'

Is een vegetarische schnitzel wel een schnitzel? En is vegetarisch gehakt wel gehakt? Volgens VVD-Kamerleden Erik Ziengs en Helma Lodders niet. Zij willen af van deze misleidende namen voor vleesvervangers, in navolging van de Duitse minister van landbouw die eenzelfde verbod wil. "Geen juiste weergave van de werkelijkheid", schrijven de Kamerleden aan minister Schippers (ook VVD) van volksgezondheid.



Maar ja, in een slavink zit ook geen sla, en in kikkererwten geen kikker, merkten alerte twitteraars op. Net zo min als er kaas in pindakaas zit, en in zandkoekjes geen ... enfin, u begrijpt het wel. De hashtag #schnitzelgate was geboren. Maar wat moeten we er nou mee? Moet de vegaschnitzel eruit en de linzenlap erin?

Annie Schreijer is Europarlementariër namens het CDA en lid van de Europarlementscommissie voedselveiligheid.

Het gaat om de bescherming van de naam.

"In Nederland wordt er misschien een beetje lacherig over gedaan, maar op Europees niveau is het echt een serieuze zaak. Dat heeft ook te maken met handelsverdragen als TTIP, want wat is wat? Het gaat om de bescherming van de naam. Je moet niet op iedere slak zout leggen, zoals met vleestomaat en zo, maar de herkomst moet duidelijk zijn. Plantaardige eiwitten zijn gewoon anders dan eiwitten in vlees, het is gewoon niet hetzelfde. Net als dat margarine geen echte boter is. Er is verder niks mis met vegetarisch eten. Noem het dan plak gebakken erwt, of zo. Op erwten mag je ook trots zijn."

Floris de Graad is directeur en woordvoerder van de Nederlandse Vegetariërsbond.

Het lijkt erop dat de Kamerleden de vleesindustrie willen beschermen, want de verkoop van vleesvervangers groeit enorm.

"Dit is hilarisch, er is geen probleem. Het is echt niet zo dat mensen zich vergissen in hun aankoop. Op de verpakking staat precies wat het is: een vegetarisch product dat qua structuur, smaak en gebruik overeenkomt met een schnitzel of worst. Daarom is de 'vleesbenaming' belangrijk. Het lijkt erop dat de Kamerleden de vleesindustrie willen beschermen, want de verkoop van vleesvervangers groeit enorm."

Ton den Boon is hoofdredacteur van de Dikke van Dale en schrijft drie keer per week de taalrubriek in Trouw.

Maar voor ons is dit weer leuk, want dan komt er een heel nieuw jargon in het woordenboek.

"Taalkundig valt er niet zoveel tegen de benamingen voor vegetarisch vlees in te brengen. De vegaschnitzel staat al sinds 2006 in de Dikke van Dale. Schnitzel is niet alleen een vleesproduct, maar wordt ook gebruikt in combinatie met vis of groenten. Hetzelfde geldt voor worst. Het woord eenheidsworst werd honderd jaar geleden geïntroduceerd en die bestond destijds vooral uit meel. Taalkundig hoeft die geen vlees te bevatten. Je hebt ook zandworsten, langwerpige zandzakken voor tijdens een watersnood. Mocht de term vegetarische schnitzel verboden worden, dan zullen reclamemakers zo dicht mogelijk bij de associatie met vlees willen blijven. Wat eigenlijk een beetje vreemd is. Maar voor ons weer leuk, want dan komt er een heel nieuw jargon in het woordenboek."

Jaap Korteweg is de oprichter van de Vegetarische Slager, het bedrijf achter vegetarische producten als Gehackt, Vleesch en Kipstuckjes.

Onze producten zijn een ode aan de smaak van het vleesproduct, we vinden het heerlijk.

"Mensen worden doorgaans niet vegetariër omdat ze vlees niet lekker vinden. Onze producten hebben vleesnamen omdat de klant dan precies weet wat hij kan verwachten. Want hoe maak je anders duidelijk dat een vegetarisch saucijzenbroodje precies hetzelfde smaakt als de variant met vlees? Onze producten zijn een ode aan de smaak van het vleesproduct, we vinden het heerlijk. Een alternatieve naam is niet handig. Bovendien hebben we nog nooit klachten gehad van mensen die dachten echt vlees gekocht te hebben."