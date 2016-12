Redactie − 27/12/16, 15:40

© thinkstock. Naar schatting is de cheeta inmiddels uit 91 procent van zijn oorspronkelijke leefgebied verdwenen.

Het gaat nog slechter met de cheeta dan tot nu toe gedacht. Het snelste landdier ter wereld stevent in rap tempo af op uitsterven, blijkt uit een vandaag verschenen rapport. En dat is voornamelijk de schuld van de mens.

De getallen liegen er niet om. Wereldwijd leven nog maar zo'n 7100 cheeta's. Naar schatting is de cheeta inmiddels uit 91 procent van zijn oorspronkelijke leefgebied verdwenen, zo is te lezen in een gezamenlijk onderzoek van de Zoological Society of London (ZSL) en de Wildlife Conservation Society (WCS).



De meeste cheeta's leven in Afrika, maar ook daar daalt hun populatie snel. In zestien jaar tijd is hun aantal in Zimbabwe van 1200 teruggelopen naar slechts 170. In Azië komt de cheeta al nagenoeg niet meer voor. Alleen in Iran zouden er nog zo'n vijftig rondrennen.



Dat land deed de laatste jaren verwoede pogingen om de cheeta-populatie weer op te krikken. Zo werd de cheeta de mascotte van het nationale voetbalteam en prijkten de dieren op speciale postzegels. Maar het gehoopte effect bleef uit. In augustus werd bekend dat er van de Aziatische cheeta, een van de zeldzaamste cheetasoorten, nog maar twee vrouwtjes in Iran zouden leven.

Smokkelaars

Op de zwarte markt brengt een cheetawelp doorgaans rond de tienduizend dollar op

Dat het niet goed ging met de cheeta was al bekend. Het dier heeft al enkele jaren de status 'kwetsbaar' op de lijst van bedreigde diersoorten. Maar dat is volgens de auteurs van het onderzoek niet genoeg. Omdat er nog maar zo weinig van zijn zou de cheeta als 'bedreigd' op die rode lijst moeten komen. "We moeten echt nu actie ondernemen en bedreigde soorten als deze beter beschermen", aldus Sarah Durant, de hoofdonderzoeker van het rapport.



Een oplossing voor het probleem is niet makkelijk te vinden. Het dier wordt vanuit verschillende hoeken bedreigd. Zo is zijn pels gewild als kledingstuk en worden zijn botten in bepaalde Afrikaanse landen doorverkocht omdat ze geneeskrachten zouden bezitten.



In de golfstaten is het dier juist weer populair als huisdier. Jaarlijks zouden zo'n 250 cheeta's te koop worden aangeboden, voornamelijk via sociale media, blijkt uit cijfers van het Cheetah Conservation Fund (CCF). Op de zwarte markt brengt een cheetawelp doorgaans rond de tienduizend dollar op.



Maar veel van die dieren overlijden nog voordat ze doorverkocht kunnen worden. Smokkelaars halen de cheeta's vaak te vroeg weg bij hun moeder waardoor ze nog te jong zijn om zelf te overleven. Andere overlijden doordat ze tijdens de reis uit Afrika slecht verzorgd worden.

Reservaten

Daarbij komt nog dat relatief weinig cheeta's in beschermde reservaten leven. Het grootste deel leeft op uitgestrekte stukken land, die geregeld door boeren in beslag worden genomen. Die boeren jagen vervolgens op cheeta's omdat ze hun vee willen beschermen. Bovendien vangen mensen vaak dezelfde dieren als de cheeta. De antilope, een geliefd maal van de cheeta, wordt bijvoorbeeld ook door mensen gedood en gegeten.



Volgens de onderzoekers is het te lang onopgemerkt gebleven dat het zo slecht gaat met de cheeta, en is het nu tijd voor oplossingen. "We hebben met deze nieuwe cijfers op een resetknop geduwd en begrijpen nu veel beter hoe ernstig de situatie voor de cheeta is", aldus Kim Young-Overton, een andere auteur van het rapport, tegen BBC.



Het uitbreiden van de reservaten is volgens hen niet genoeg. De lokale bevolking zou bijvoorbeeld betaald moeten krijgen om de dieren te beschermen en landen zouden onderling meer samen moeten werken om de cheeta te beschermen. "We moeten groter denken willen we het anders onvermijdelijke einde van de cheeta voorkomen."