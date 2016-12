Redactie − 27/12/16, 08:21

Miljoenen vogels in Nederland kiezen op 31 december rond middernacht het luchtruim. Dat is veel meer dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming Nederland, gepubliceerd op de website Nature Today.

Door nieuwe radartechnieken heeft de Vogelbescherming vastgesteld dat rond middernacht in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen. "Zo reageren bijvoorbeeld veel watervogels, waarvan er dan 2 miljoen in Nederland aanwezig zijn, op het vuurwerk."



Op de weerradar in De Bilt is goed te zien dat grote aantallen watervogels binnen een straal van 40 kilometer om De Bilt na 24.00 uur in beweging komen. "Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte. Soms tot wel een half uur of langer blijven ze in de lucht", aldus de Vogelbescherming.

Groot én klein

De radar liet tot vorig jaar alleen grote vogels zoals eenden en ganzen zien, maar dankzij nieuwe radartechnologie weten de onderzoekers nu dat ook miljoenen kleine vogels schrikken en opvliegen.



Hans van Gasteren, bioloog bij de luchtmacht en als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam: "Sinds 2014 hebben we een vogelradar op vliegbasis Eindhoven die de opvliegende vogels nog gedetailleerder in beeld brengt. Wat we daar de afgelopen jaarwisseling zagen was even spectaculair als schokkend. De hele radar kleurde binnen een mum van tijd rood en werkelijk alle vogels leken op te vliegen. De verstoring lijkt dus nog veel groter te zijn dan we al dachten."

Uitwijken

Op de radarbeelden is te zien hoe veel vogels uitwijken naar onbewoonde gebieden zoals het IJsselmeer, de Waddenzee en zelfs de Noordzee. Sommige vogels fladderen hier een half uur rond, rond 01.00 uur zetten de meeste hun poten weer aan de grond.



Volgens de onderzoekers laten de beelden zien dat het effect van vuurwerk op vogels overduidelijk niet positief is. Vogels ondervinden stress, verbruiken veel energie die ze tijdens de koude winternachten hard nodig hebben. Ook kunnen niet alle vogels in het donker navigeren en botsen ze in blinde panier op gebouwen of hoogspanningskabels.



De onderzoekers kennen meerdere voorbeelden van stadvogels als knobbelzwanen die op 31 december het luchtruim kiezen en pas dagen later weer terug durven te keren.