Door: Carl Mureau − 27/12/16, 06:45

© thinkstock. Het inmiddels failliete BM-Recycling bracht zuren en metalen niet naar gecertificeerde verwerkers, maar sloeg ze op in depots (foto ter illustratie).

Provincies willen niet langer opdraaien voor het opruimen van giftige rotzooi die kwaadwillende afvalinzamelaars achterlaten. Zij pleiten voor het invoeren van geblokkeerde bankrekeningen, zodat afvaltransporteurs pas betaald krijgen als ze kunnen aantonen dat ze gevaarlijke stoffen op verantwoorde wijze hebben laten verwerken.

De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (SP) zal staatssecretaris Sharon Dijksma (milieu) vragen om zulke zogeheten escrow-rekeningen wettelijk te verplichten. Zijn lobby voor de rotzooirekening krijgt brede steun. "Het is een urgent probleem, dat in alle provincies speelt en waarvoor nodig een oplossing moet komen", meldt Sander Hage namens het Interprovinciaal Overleg.

Schoonmaakoperaties

Directe aanleiding zijn de noodzakelijke schoonmaakoperaties bij BM-Recycling, die met name Brabant en Limburg veel geld kosten. Dat inmiddels failliete bedrijf zamelde, tegen betaling, gevaarlijk afval in bij de metaalverwerkende industrie. Het bracht de zuren en metalen niet naar gecertificeerde verwerkers, maar sloeg ze op in depots. Het bedrijf overtrad vergunningen, of vroeg die niet eens aan.



Op diverse locaties ontstonden situaties die gevaarlijk waren voor het milieu en de volksgezondheid. Bij de hoofdvestiging in Maasbracht zag de provincie Limburg zich genoodzaakt tot een schoonmaak die twee ton kostte. In Helmond laat de provincie Brabant een loods leegruimen. Die stond vol met bijna 700.000 liter zuur, verpakt in lekkende plastic vaten. De operatie is bijna afgerond en kost meer dan een miljoen euro.

Belastinggeld

Als u afval op straat dumpt, krijgt u een bekeuring, maar deze boeven komen er mee weg en het kost de samenleving miljoenen Daan Prevoo

In de voorbije anderhalf jaar draaide Brabant op voor nog twee milieusaneringen, bij mestverwerkers Biospares en Biogas in Nistelrode, wat samen ook ruim een miljoen euro kostte. "Wij steken belastinggeld in het opruimen van andermans rotzooi", zegt Van den Hout. "Ik ben helemaal klaar met deze cowboys."



Zijn Limburgse collega Daan Prevoo liep tegen nog drie vergelijkbare kwesties aan: bij de afvalverwerkers John Peeters in Maastricht, Edelchemie in Panheel en Milieuservice Zuid in Maasbracht. Sanering kost minimaal tien miljoen euro. "Als u afval op straat dumpt, krijgt u een bekeuring, maar deze boeven komen er mee weg en het kost de samenleving miljoenen", aldus Prevoo.



In 2008 werd het Besluit financiele zekerheid milieubeheer van kracht. Bedrijven moesten voortaan bij een vergunningaanvraag verplicht geld in depot storten om later een eventuele bodemsanering te bekostigen. Die regeling is echter in 2009 alweer ingetrokken. Van den Hout: "Er kwam niks voor in de plaats. En omdat het bestuursrecht tamelijk tandeloos is, kunnen dit soort milieucriminelen hun gang gaan."

Op verantwoorde wijze

Met het invoeren van geblokkeerde rekeningen voor afvalverwerkers hoopt hij aan hun illegale praktijken een eind te maken. "Nu is het een kwestie van stash and cash: de rotzooi opslaan en poen pakken", zegt Van den Hout. "Wanneer ze pas betaald krijgen als het afval op verantwoorde wijze door een gecertificeerd bedrijf is verwerkt, dan verdwijnt die perverse prikkel van het geld. En dan zijn wij van een hoop ellende verlost."



BM-Recycling is op 20 september failliet verklaard. Eigenaar W. Bruekers is al enkele dagen niet bereikbaar voor commentaar. De politie is met een onderzoek naar het bedrijf bezig, waarvoor recent doorzoekingen zijn gepleegd in bedrijfspanden en woningen in Maasbracht, Weert, Nederweert en Helmond. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie leidt dit strafrechtelijk onderzoek, dat nog wel enkele maanden zal duren.