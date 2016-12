23/12/16, 06:00

© anp. De Amercentrale van Essent in Geertruidenberg, die op kolen draait.

Energie Er blijft onduidelijkheid bestaan over sluiting van een of meer kolencentrales. PvdA en VVD komen er niet uit.

De kans is groot dat energiebedrijven pas in 2017 helderheid krijgen over hun toekomst.

VVD en PvdA zijn het oneens over de toekomst van de kolencentrales. Het was de bedoeling dat het kabinet vandaag in de ministerraad een besluit zou nemen over sluiting van een of meer centrales. Bronnen in Den Haag melden dat het onwaarschijnlijk is dat de coalitiepartijen hier alsnog een akkoord over weten te bereiken.



Minister Henk Kamp (VVD, economische zaken) heeft de Tweede Kamer beloofd dat hij nog dit jaar de toekomst van de resterende kolencentrales in Nederland zou schetsen. Vandaag is de laatste kans: morgen begint het kerstreces.



Het kabinet broedt al maanden op de kwestie. Eigenlijk zou Kamp in oktober helderheid verschaffen, maar VVD en PvdA kwamen er destijds onderling niet uit. De afgelopen weken overlegden de coalitiepartijen veelvuldig over een oplossing, maar ook gisteren leverde dit niets op.



In het energieakkoord is afgesproken dat de vijf oudste kolencentrales sluiten. Blijven er nog eens vijf over: twee uit de jaren negentig (de 'Hemweg' in Amsterdam en de 'Amer' in Geertruidenberg) en drie nieuwe (twee op de Maasvlakte en een bij de Eemshaven).



Kamp liet eerder weten dat hij er niets voor voelt de drie nieuwe centrales snel te sluiten. "Dit zijn de schoonste van heel Europa, we zouden gek zijn als we die dichtdoen." De minister hikt ook aan tegen het afstoten van de twee centrales uit de jaren negentig.



Sluitingsdatum



De PvdA wil graag een sluitingsdatum op deze Hemweg- en Amercentrale plakken, de VVD voelt daar weinig voor. Het kost geld, redeneert Kamp, terwijl de winst voor het klimaat volgens hem beperkt is.



De minister liet onlangs doorschemeren dat Nederland dan wellicht het nog viezere bruinkool moet importeren om aan de Nederlandse energiebehoefte te kunnen voldoen.Voor Kamp is vooral van belang dat de staat het Urgenda-vonnis uitvoert. Dat houdt in dat Nederland in 2020 25 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 1990.



In oktober kreeg het kabinet onverwacht goed nieuws: de reductie van broeikasgassen gaat sneller dan gedacht: uitvoering van het vonnis komt in zicht, ook zonder sluiting van extra kolencentrales.



Wat Kamp bovendien dwarszit, is dat de PvdA in de Tweede Kamer moties indient die het energieakkoord in gevaar kunnen brengen. Het gaat om het stopzetten van subsidies aan kolencentrales en het zoeken naar alternatieven voor windmolens in Drenthe. Deze botsing tussen de VVD-minister en de PvdA-fractie bevordert de samenwerking niet.



De kans is groot dat de energiebedrijven pas volgend jaar helderheid krijgen over hun toekomst. Nuon liet deze week weten zijn laatste kolencentrale vervroegd te willen sluiten. Het gaat om de Hemweg, die in principe nog mee kan tot 2034. Het bedrijf vraagt de overheid wel om financiële compensatie. Gebeurt dat niet, dan zet Nuon de centrale in de verkoop.



Nuon wilde biomassa (houtstukjes) gebruiken en vroeg bij het Rijk om financiële steun. Hout meestoken is voor de kolenboeren aantrekkelijk. Stroomproductie door biomassasnippers te verbranden telt namelijk mee als groene energie en het rijk subsidieert dit met miljarden euro's. Maar terwijl de concurrenten Essent/RWE, Engie en Uniper geld binnensleepten voor stook van biomassa, kreeg Nuon het deksel op de neus.