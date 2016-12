Door: Frank Straver − 22/12/16, 22:09

© RV. Een impressie van het toekomstige zonnepanelenpark Scaldia in Zeeland.

Groene stroom Nederland krijgt meer en grotere zonne-energieparken. Gisteren kwam er 'groen nieuws' uit Zeeland en Groningen. Records volgen elkaar rap op. Dit is pas het begin, menen experts

Het zonnepark krijgt een vermogen van 50 megawatt (MW). Daarmee is het project voor Nederlandse begrippen echt een joekel.

Zeeuwen met een groen hart stonden te juichen gisterochtend. Hun provincie had een duurzame primeur te pakken. Want op Zeeuwse bodem verschijnt het grootste zonnepanelenpark van heel Nederland, maakten de initiatiefnemers van het energieproject 'Scaldia' bekend.



Dit zonnepark zal opgeteld 43 hectare beslaan. Op die lange strook van land, rond de Sloehaven, komen maar liefst 140.000 zonnepanelen te liggen. De stroomproductie is goed voor zo'n 20.000 huishoudens -in praktijk wordt de meeste groene stroom van het project verkocht aan bedrijven.



"We beginnen met de bouw in het voorjaar en eind 2017 hopen we de eerste stroom te leveren", meldde een trotse directeur Hans Hoven van Solarpark Zeeland. Die Nederlandse ontwikkelingsmaatschappij zet het Zeeuwse zonnepark neer, samen met de Duitse investeerder (en uiteindelijke eigenaar) IB Vogt. Kosten: 40 miljoen euro. De zonnepanelen komen op palen te staan van twee meter hoog. "Daaronder laten we schapen grazen", zegt Hoven "Die houden het gras en onkruid netjes kort."



Alle vergunningen had hij sinds de zomer al op zak. Het wachten was alleen nog op de benodigde subsidie van het ministerie van economische zaken. Zonnepark 'Scaldia', vernoemd naar een Zeeuws poldergebied, had deze steun aangevraagd, zoals alle collega's dat doen, om zeker te zijn van een goede 'businesscase'. Een miljoenengarantie voor een periode van vijftien jaar zorgt daar nu voor.



Het zonnepark krijgt een vermogen van 50 megawatt (MW). Daarmee is het project voor Nederlandse begrippen echt een joekel. De grootste velden met panelen die nu in Nederland te vinden zijn, tellen op tot een handvol of hooguit enkele tientallen megawatt.



Paradepaardjes



Het bekende zonne-energieveld dat dit jaar opende op Ameland bijvoorbeeld is 6 MW. Dit record ging al snel aan diggelen. Het neergezette 'Sunport Delfzijl' (30 MW) geldt als laatste titelhouder. Maar om de haverklap kondigen bedrijven, en ook burgercoöperaties, nieuwe projecten aan. De omvang van hun groene paradepaardjes neemt snel toe.



Zó snel zelfs dat de Zeeuwse primeur gisteren direct al een beetje achterhaald was. Er volgde namelijk al snel bericht uit de andere kant van het land, uit Groningen. Ook daar klonk gejuich, want de initiatiefnemers van zonnepark 'Midden-Groningen' bij Hoogezand-Sappemeer hadden eveneens goed bericht binnen uit Den Haag.



Ook hun zonnepark kan rekenen op de rijkssubsidie, die ondanks de snel dalende prijs van zonnepanelen nog onontbeerlijk blijkt. "Nu ze dit in Groningen rond hebben, wordt dát het grootste project van Nederland", reageerde Hoven. "Prachtig nieuws. Ik ga ze gelijk opbellen om ze te feliciteren met deze primeur. Die van ons mocht maar kort duren duren."



Hij kon het niet ontkennen: de plannen in Groningen zijn omvangrijker. En niet zo'n beetje ook. De capaciteit wordt twee keer zo groot: 103 MW. Ter vergelijking: een windpark op zee is 700 MW, een gas- of kolencentrale zo'n 1000 MW. De zonnepanelen bij Hoogezand-Sappemeer komen te liggen op een braakliggend veld, 117 hectare groot.



Oorspronkelijk zouden hier tuinbouwkassen komen, maar dat plan bleef in de la liggen. Een toplocatie voor het groene energieproject, bedacht initiatiefnemer Powerfield Nederland. Het plaatsen van de 320.000 zonnepanelen kost het bedrijf 90 miljoen euro.



De bouwers van zonnepark Midden-Groningen willen een extra goede buur zijn, zodat de omgeving het initiatief steunt. Ze denken eraan omwonenden compensatie te geven. In de vorm van wat groene stroom bijvoorbeeld, om de energierekening wat te verlagen. Het Groningse zonne-energieproject moet in 2019 klaar zijn.



In Zeeland denken ze dat eind 2017 of begin 2018 al voor elkaar te hebben. Dus de Zeeuwen beleven straks toch hun geclaimde primeur, als provincie met het daadwerkelijke 'grootste zonnepark'?



Het kan Hoven niet zoveel schelen. "Wie heeft de grootste? Daar maakten we ons vroeger als jongens op de lagere school misschien druk om", lacht hij.

