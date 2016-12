Door: Bart Zuidervaart − 22/12/16, 06:24

© anp. Staatssecretaris Sharon Dijksma.

Duurzaamheid Het kabinet hakt de knoop na jarenlang gesteggel door: de Nederlandse overheid mag definitief het tropisch hardhout uit Maleisië inkopen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, milieu) meldt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet hoopt dat hiermee een einde komt aan een slepend conflict over het Maleisische hout.



Rijk, provincies en gemeenten willen het tropische merantihout al sinds 2010 gebruiken. Voor commerciële bouwbedrijven is Maleisië een aantrekkelijke markt waar goede zaken worden gedaan. Zij haalden vorig jaar voor meer dan 94 miljoen euro aan hardhout uit het land. Maar de Nederlandse overheid mag dit niet.



Het keurmerk dat op het hout zit, MTCS, is omstreden. Natuurorganisaties als het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Greenpeace beweerden de afgelopen jaren dat bij de kap van de bossen te weinig bomen worden teruggepland. Bovendien zouden de rechten van de lokale bevolking niet worden gerespecteerd. Genoeg aanleiding voor een speciale toetsingscommissie, genaamd TPAC, om het keurmerk voorlopig af te wijzen: er was in Maleisië geen sprake van 'duurzaam bosbeheer'.

Belangenverstrengeling

De voormalige staatssecretarissen van milieu Joop Atsma (CDA) en Wilma Mansveld (PvdA) beten hun tanden stuk op de kwestie. Dijksma was er veel aan gelegen het hout alsnog goedgekeurd te krijgen. Het kabinet heeft meerdere keren laten doorschemeren dat Nederland het enige land binnen de Europese Unie is dat MTCS niet erkent. Volgens Dijksma bereidt 'Brussel' juridische stappen voor om Den Haag te dwingen het keurmerk alsnog te omarmen.



De staatssecretaris reisde vorig jaar zomer af naar Maleisië voor eigen onderzoek. Daar raakte ze ervan overtuigd dat de problemen met kaalkap en het schenden van lokale belangen zijn opgelost. Dijksma vertelde bij terugkomst nog iets opmerkelijks: ze betichtte het WNF en Greenpeace van belangenverstrengeling. Deze organisaties zouden protesteren tegen MTCS omdat ze belangen hebben in een concurrerend keurmerk. Er is volgens het kabinet sprake van een 'conflict of interest'. Het WNF en Greenpeace reageerden verbolgen.



Dijksma deed nog wel een toezegging aan de Tweede Kamer: de toetsingscommissie zou afreizen naar Maleisië voor een hoogst ongebruikelijk 'veldonderzoek'. Dit vond een maand geleden, na moeizame onderhandelingen met de Maleisische autoriteiten, plaats.



Het bezoek verliep niet optimaal. In plaats van de gehoopte acht dagen waren de Nederlanders er slechts drie welkom. In het verslag staat: 'TPAC heeft geen gelegenheid gehad om meerdere locaties te bezoeken en intensieve discussies te voeren'. 'Met inachtneming van deze constatering', schrijft de commissie, heeft het veldonderzoek 'het beeld opgeleverd dat de knelpunten aangaande MTCS in voldoende mate zijn opgelost'. Voor Dijksma is hiermee de weg vrij voor import van het gewilde tropische hardhout.