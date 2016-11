redactie − 28/11/16, 14:01 − bron: AFP

© afp. Het Japanse pretpark sloot zijn kunstijsbaan na de ontstane ophef

Een pretpark in Japan heeft zondag de deuren van zijn nieuwste winteraanwinst, een kunstijsbaan met vijfduizend ingevroren vissen in het ijs, na forse kritiek moeten sluiten.

Space World, het betreffende pretpark in de West-Japanse stad Kitakyushu, bestempelde het 'IJsaqarium' tijdens de opening ervan nog als een wereldprimeur. Bezoekers schaatsten er over een 250 meter lange ijsbaan, met ingevroren zeedieren als krabben, makrelen en haringen net onder het oppervlak.



Die vijfduizend vissen en schaaldieren waren door het pretpark ingeslagen bij een lokale vismarkt. Maar, verzekerde een woordvoerder van Space World, de meer dan twintig verschillende diersoorten waren toen al dood.

De aanblik van de verstijfde makrelen, garnalen en soortgenoten moest bezoekers zich doen wanen op een ijszee. Sommige vissen waren op zo'n manier onder het ijs geplaatst dat zij woorden vormden, het schaatsende publiek de weg wezen of rondzwommen in een school.



Naast de kleinere vissen leken ook walvishaaien en pijlstaartroggen hun laatste rustplaats te hebben gekregen onder de kunstijsbaan. Maar dat bleken bewerkte dierenfoto's te zijn.



Direct nadat de bijzondere attractie opende op 12 november trokken de ijsvissen veel bekijks. De bezoekersaantallen waren 'ongeëvenaard', stelde het park achteraf. Maar er stak ook een storm van kritiek op over de bevroren vissen.

Someone at the @SpaceWorld_info amusement park in Japan thought it would be a good idea to freeze 5000 dead fish into the skate rink pic.twitter.com/MkENtFx17k — Spoon & Tamago (@Johnny_Strategy) Sun Nov 27 00:00:00 MET 2016

Kritiek

Het concept van ingevroren dieren als attractie stuitte velen tegen de borst. Op sociale media klonk de kritiek dat dode dieren gebruiken als decoratie onethisch, immoreel en wreed is. Anderen betitelden de laatste, ijzige rustplaats van de vijfduizend vissen als voedselverspilling.



"Dit is niet een persoonlijk, maar een sociaal probleem", schreef een verontwaardigde bezoeker op de Facebookpagina van Space World. "Ze schilderen voedsel af alsof het een soort speelgoed is. En dat op een plek waar kinderen spelen." "Space World toont hiermee geen respect voor het leven", schreef een ander.

Vanwege de kritiek besloot Space World de ijsbaan voortijdig te ontdooien. De vijfduizend vissen worden per direct verwijderd en hergebruikt als kunstmest, zei een woordvoerder van het pretpark tegen CNN. Dat gaat minstens een week duren. Hij herhaalde dat de dieren al dood waren voordat ze het ijs in gingen. Én dat zij niet geschikt waren voor consumptie.



In een officiële verklaring bood Space World de mensen die 'ongemakkelijke gevoelens hadden' bij de macabere kunstijszee zijn excuses aan. Het was de bedoeling geweest bezoekers een 'ijszee-ervaring' te laten hebben en hen wat bij te brengen over de verschillende vissoorten. "Maar na de ontvangen kritiek, hebben we besloten dat de ijsbaan niet open kan blijven."

Het pretpark denkt er over na de vijfduizend gesneuvelde ijsvissen te gedenken in een herdenkingsdienst. Die zou volgend jaar moeten plaatsvinden, en onder begeleiding staan van een Shinto-priester.