Redactie − 27/11/16, 11:39 − bron: ANP

© thinkstock. Kenners beklagen zich al langer over de dalende stand van de grutto.

Het gaat maar niet beter met de stand van de grutto in Nederland. Net als bij alle andere weidevogels gaat het aantal grutto's in Nederland hard achteruit. De nationale telling leverde dit jaar vierduizend jongen op, terwijl er rond de elfduizend zouden moeten vliegen om de stand van de grutto op peil te houden.

Kenners beklagen zich al langer over de dalende stand van deze weidevogel. Van de meer dan 100 duizend broedparen van veertig jaar geleden zijn nu minder dan 30 duizend over. En de daling zet zich voort.



Een terugkerend probleem is dat er in het voorjaar te vroeg gemaaid wordt. Tegelijkertijd zijn de graslanden ook te droog en hebben ze te weinig bloemen, waardoor er te weinig voedsel is in de vorm van insecten.



Maar dit voorjaar had de vogel nog eens extra tegenslag. Eind mei sloeg het zonnige en droge voorjaarsweer om en trokken zware onweersbuien over het land met plaatselijk zware hagel. "Dit noodweer was waarschijnlijk veel opgroeiende kuikens te veel. Vooral in Noord-Nederland trof het de kuikens extra hard omdat grutto's daar later broeden en de kuikens daardoor jonger en dus extra kwetsbaar zijn'', aldus de Vogelbescherming.



De grutto broedt graag in Nederland. Van alle grutto's komt volgens de vogelbescherming 85 procent hiervoor naar Nederland. De grutto werd vorig jaar nog door lezers van Trouw verkozen tot 'Vogel des Vaderlands'.