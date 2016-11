Vincent Dekker − 25/11/16, 10:30

© Hexicon. Schets van een drijvend windmolenpark zoals het voor de Franse kust zou kunnen verschijnen.

Vincent wil Zon Drijvende windmolens kunnen energie gaan oogsten waar de wind het hardste waait: vaak boven heel diep water. Ze worden al volop getest, en je hebt ze in alle soorten en maten.

In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

In mijn vorige blog kon ik melden dat Schotland de primeur krijgt van een windmolenpark dat bestaat uit louter drijvende turbines. Het Noorse Statoil bouwt op het oog traditionele molens, maar een deel van de mast fungeert onder water als drijver. Het is een elegante oplossing, maar bepaald niet de enige manier om enorme windmolens op het water te laten drijven.



Frankrijk

Er is al enige tijd een wedloop gaande om het eerste grote drijvende windmolenpark te realiseren. Zo wees Frankrijk vorig jaar al twee gebieden in de Middellandse Zee en één in de Golf van Biskaje aan waar drijvende windturbines kunnen worden 'afgemeerd', als dat de juiste term is. Inmiddels is duidelijk dat het eerste park pas in 2020 in gebruik wordt genomen. Het komt in de Middellandse Zee, voor de kust van Gruissan, niet ver van de Spaanse grens.

Fukushima

© Japanse overheid. Drijvende windmolen voor de kust van Fukushima.

De Fransen kwamen met hun plannen een week nadat in Japan, nota bene voor de kust van Fukushima, een drijvende molen van 7 MW was geïnstalleerd. Maar daar gaat het vooralsnog om één molen, dus is nog geen sprake van een windmolenpark.



Portugal

Kort na de Fransen kwamen vorig jaar ook de Portugezen met een plan voor een drijvend windturbinepark. De molens daarvoor komen 'gewoon' van Vestas, de drijvers maken de constructie bijzonder. Het is een stellage van drie holle peilers. Net als bij boorplatforms worden die voor een groot deel met zeewater gevuld, waardoor ze goeddeels onder water verdwijnen. Als de molen door wisselende windsterktes dreigt te gaan slingeren, wordt water van de ene peiler naar de andere gepompt om de mast verticaal te houden.



Nederland

In ons land dobberen bij mijn weten nog geen molens in het water. Maar we zijn wel bij de ontwikkeling ervan betrokken. Het Noorse DNV GL, waar de Kema uit Arnhem door is overgenomen, is wereldwijd actief op energie-gebied en is nu doende standaarden voor drijvende windmolens te ontwikkelen.



Het zou natuurlijk mooi zijn als de Nederlandse inbreng niet tot papier beperkt blijft. Over tien jaar op de Tweede Maasvlakte een enorme werf waar de drijvers voor drijvende windturbines worden gebouwd, dat lijkt me met al onze offshore-kennis niet onmogelijk. En dan ook graag duizend van die molens onder Nederlandse vlag midden op de Noordzee laten dobberen.