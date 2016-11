Door: Joop Bouma − 24/11/16, 08:30

© anp. de Bijenstichting wilde alle documenten uit het toelatingsdossier van het 'bijengif' imidacloprid van Bayer.

Overheden mogen geen milieu-informatie achterhouden die bedrijven geheim willen houden uit commercieel belang. Het Europees Hof van Justitie heeft dit gisteren bepaald in twee Nederlandse zaken, aangespannen door milieuorganisaties.

Het arrest heeft vergaande gevolgen voor het bedrijfsleven. Ze kunnen zich in milieukwesties binnen de EU niet langer beroepen op het eigen bedrijfsbelang om informatie binnenskamers te houden. Bedrijven maakten in de EU veel gebruik van die mogelijkheid. Overheden gingen er in mee.



In 2001 werd in het Verdrag van Aarhus vastgelegd dat overheden aan iedere EU-burger onbelemmerd toegang moeten geven tot milieu-informatie. In het arrest van gisteren zegt het Hof dat het openbaarheidsbelang van de burger zwaarder weegt dan financiële belangen van bedrijven.

Informatie over bestrijdingsmiddelen

In de twee zaken gaat het om informatie over bestrijdingsmiddelen van fabrikant Bayer. Greenpeace en het Pesticide Action Network (PAN Europe) wilden interne documenten zien over de toelating van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. De Bijenstichting wilde documenten over neonicotinoïden, chemische middelen uit de landbouw die in verband worden gebracht met bijensterfte.



In de zaak van Greenpeace en PAN Europe was het openbaarmakingsverzoek ingediend bij de Europese Commissie, die weigerde documenten vrij te geven over de chemische samenstelling van glyfosaat en het fabricageproces. Bayer had zich met succes tegen de vrijgave verzet. Het Hof oordeelde eerder al dat de Europese Commissie die documenten over glyfosaat niet had mogen achterhouden, waarop de commissie beroep aantekende. Het Hof bepaalde gisteren dat er opnieuw moet worden gekeken of die documenten alsnog openbaar moeten worden gemaakt.



De zaak van de Bijenstichting begon in 2014 bij de Nederlandse toelatingsautoriteit Ctgb. De stichting wilde alle documenten uit het toelatingsdossier van het 'bijengif' imidacloprid van Bayer. De fabrikant beriep zich op bescherming van bedrijfsbelangen. Het bedrijf wilde voorkomen dat interne, niet-gepubliceerde studies en gevoelige commerciële documenten openbaar zouden worden.

Benadeeld door openbaarmaking

Volgens Bayer zou de firma worden benadeeld door openbaarmaking omdat concurrentie dan ook toegang zou hebben tot documenten. Het Ctbg accepteerde dat bezwaar en hield ongeveer de helft van de documenten achter. Volgens de advocaat van de Bijenstichting, Lilian Smale, zou het gaan om 'zes pallets aan informatie'. De Nederlandse rechter moet nu, op basis van het Europese arrest, beslissen over openbaarmaking van de stukken. De zaak kan nog jaren voortslepen.



Het Europees Hof vindt dat de lidstaten het Verdrag van Aarhus niet te rigide mogen uitleggen, wat door Nederland en door de Europese Commissie wel is gedaan. De informatieplicht over emissies van chemische stoffen strekt zich, aldus het Hof, ook uit tot informatie over de effecten van bestrijdingsmiddelen door verstuiving in de lucht en de effecten op planten, het oppervlaktewater en de bodem.



Verder heeft het Hof bepaald dat op grond van het Verdrag van Aarhus overheden ook informatie moeten openbaar maken over de inschatting van effecten van bestrijdingsmiddelen op het milieu. Overheden moeten informatie publiceren die het publiek in staat stelt te controleren of de beoordeling van de toelating van middelen op markt juist is geweest, blijkt uit het arrest.



Bayer wilde gisteren niet reageren.