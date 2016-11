redactie − 23/11/16, 08:31 − bron: ANP, New York Times

© afp.

Donald Trump lijkt zijn eerdere houding ten opzichte van het internationale klimaatverdrag wat te verzachten.

Klimaatakkoord

Kan Trump zich wel onttrekken aan het klimaatakkoord van Parijs? Correspondent Christoph Schmidt verkende de Kan Trump zich wel onttrekken aan het klimaatakkoord van Parijs? Correspondent Christoph Schmidt verkende de mogelijkheden van de toekomstige president.

Nog geen maand geleden zei de volgende Amerikaanse president dat hij het internationale klimaatverdrag zo snel mogelijk wil opzeggen, maar in een interview met de New York Times zei hij een 'open mind' te hebben over het verdrag. "We gaan er heel goed naar kijken."



Terugtrekking van de Verenigde Staten uit het klimaatpact, dat door bijna tweehonderd landen is ondertekend, zou een flinke tegenslag zijn voor de internationale inspanningen om de stijgende temperaturen en het uitsterven van dieren en planten tegen te gaan. Maar ook hittegolven, overstromingen en een stijgende zeespiegel moeten met het verdrag worden beperkt.



Trump lijkt z'n verkiezingsretoriek flink bij te sturen. Klimaatverandering vond hij enkele maanden geleden nog 'een hoax', maar in de New York Times vertelt Trump dat er wel enig verband is tussen menselijk handelen en klimaatverandering. "Een beetje, er is iets. Het hangt er vanaf hoeveel. Het hangt er ook vanaf hoeveel het onze bedrijven gaat kosten." Vier jaar geleden schreef Trump op Twitter dat de opwarming van de aarde een idee is dat China bedacht heeft om de Amerikaanse industrie een voet dwars te zetten.



Trump noemde zichzelf een milieuactivist. "Soms lachen mensen daarom, maar mensen die mij kennen weten dat het waar is."

'Naar toontje'

Dit zei Trump eerder over de New York Times

'Misselijkmakende bedriegerij', 'onjuist, kwaardaardig en lasterlijk', 'compleet oneerlijk', 'echt slechte mensen', 'ze schrijven bewust leugens', 'lachwekkend vodje', 'sukkels'.

Het interview met de New York Times kwam moeizaam tot stand. Trump, die de krant de afgelopen tijd talloze keren beledigde, zei de afspraak eerst op het laatste moment af. De krant had volgens hem de afspraken veranderd. De New York Times liet weten dit niet eens geprobeerd te hebben. Een nieuwe afspraak was wel mogelijk, twitterde Trump. "In de tussentijd gaan ze door met onnauwkeurige berichtgeving over mij en met een naar toontje!"



Een paar uur later vond het gesprek toch plaats. Na afloop noemde Trump de Times 'een groot, groot Amerikaans juweel' en zei hij 'verschrikkelijk veel' respect te hebben voor de krant.