De Nederlandse gemeente Sint Eustatius heeft na een stevige novemberstorm een flinke bijdrage geleverd aan het probleem van drijvend afval op zee. Een groot deel van de afvalstort van het eiland is weggespoeld, na zware regens en storm van de afgelopen week.

Op Sint Eustatius wordt het afval door bewoners in een dal gestort dat schuin richting zee loopt. Normaal gesproken blijft de meeste troep wel liggen als het niet al te hard waait. Maar bij extreem weer spoelt het afval rechtstreeks richting zee. Dat gebeurde op 17 november. Het strand Zeelandia op het eiland is inmiddels zwaar vervuild met rommel. Oude koelkasten, plastic, hout en bouwafval zijn richting zee gevoerd.



Natuurbeschermingsorganisatie Stenapa op Sint Eustatius maakt zich grote zorgen over het afvalprobleem op het eiland. Sinds enkele jaren staat er vlakbij de luchthaven een splinternieuwe afvalscheidingsinstallatie met een kleine verbrandingsoven, maar tot dusver heeft de peperdure faciliteit nog geen uur gedraaid. Op het terrein staan hoge stapels ongebruikte afvalbakken.



De eilandbewoners dumpen hun afval nog steeds, zoals ze gewend zijn, op de stinkende afvalbelt bij de luchthaven, waar geiten tussen het vuil naar voedselresten scharrelen. Volgens Stenapa-woordvoerster Hannah Fairly moeten er snel maatregelen worden genomen.

Stenapa zegt al geruime tijd in gesprek met het eilandbestuur. De afvalverwerker staat volgens ingewijden al jaren stil omdat het eilandbestuur weigert mensen op te leiden voor het bedienen van de scheidingsinstallatie. Het Nederlandse ministerie van infrastructuur en milieu had eerder sluitende afspraken gemaakt over het in gebruik stellen van de installatie.



Ook op Saba is er geruime tijd een probleem geweest met de afvalverwerking. Vorig jaar viel een kleine verbrandingsinstallatie uit. Afgelopen voorjaar is die oven door Britse en Nederlandse technici gerepareerd. Ook werd personeel opgeleid. Het eiland is bezig met het opzetten van een afvalscheidings-programma.