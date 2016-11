Door: Gabriella Codonesu − 22/11/16, 15:25

© thinkstock.

Een octopus in hartje stad houdt de gemoederen in Miami de laatste dagen flink bezig. Het beest belandde op onverklaarbare wijze in een parkeergarage. Was het een flauwe grap of is er iets serieuzer aan de hand?

De zee breidt zich steeds verder uit, dus we zullen deze plek moeten delen

Er waren genoeg sceptici toen Richard Conlin vorige week een foto op Facebook zette van een octopus in een overstroomde parkeergarage. "Zo werden we vanochtend en gisteravond begroet", schreef hij bij de foto. Had hij het opmerkelijke tafereel niet gewoon in scène gezet?



Wetenschapper Kathleen Sullivan Sealey trok een andere conclusie: de octopus op de foto is het bewijs dat de zeespiegel rondom Miami door klimaatverandering aan het stijgen is, zei ze tegen de Miami Herald. Op veel plekken staat het water zo hoog, dat er maar weinig hoeft te gebeuren om een overstroming te veroorzaken.



Inwoners kunnen er dus maar beter aan wennen dat er zeedieren op ongewone plekken opduiken: "De zee breidt zich steeds verder uit, dus we zullen deze plek moeten delen", aldus Sealey.



Het zuiden van Florida had vorige week te maken met een vloedperiode, ook wel 'king tide' genoemd. Doordat er ook nog een supermaan aan de hemel stond steeg de zeespiegel sterker dan normaal en liepen ook de afvoerbuizen van de parkeergarage onder water. Volgens Sealey is de octopus zo door de afvoerbuizen heen kunnen zwemmen en is hij daarna op de vloer van de parkeergarage beland.



"Als zo veel water zich verzamelt rondom een nieuwe plek denkt een octopus als snel 'wat is dit allemaal?' en dan gaat hij op onderzoek uit", aldus Sealey. De octopussen in Miami houden zich overigens geregeld op in afvoerbuizen omdat ze graag in donkere, smaller ruimtes zwemmen. Maar het is voor zo ver bekend de eerste keer dat een octopus in een parkeergarage belandt.

Risicovolle plek

Vorig jaar concludeerden onderzoekers dat het aantal overstromingen in Miami Beach de laatste tien jaar met 400 procent is toegenomen

Voor Miami zou de inktvis weleens een net zo'n onheilspellende voorbode kunnen zijn als een dode kanarie in een steenkoolmijn. De populaire badplaats krijgt namelijk steeds vaker te maken met overstromingen.



Vorig jaar concludeerden onderzoekers van de universiteit van Miami dat het aantal overstromingen in Miami Beach door een te hoge zeespiegel de laatste tien jaar met 400 procent is toegenomen.



Maar niet alleen Miami heeft last van de stijgende zeespiegel. Ook Florida ligt op een risicovolle plek. Wetenschappers van de universiteiten van Stetson en Georgia stelden vorig jaar dat in het ergste geval de zeespiegel in het jaar 2100 met meer dan anderhalve meter kan stijgen.



Voor de octopus in de parkeergarage is het uitstapje in ieder geval goed afgelopen. Bewakers die hem op de grond zagen liggen hebben hem in een emmer met zout water gestopt en in de zee uitgezet.