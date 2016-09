Vincent Dekker − 27/09/16, 10:30

© anp. Utrecht nam in juni vorig jaar al de eerste slimme laadpaal in gebruik.

weblog Een internationaal onderzoek moet gaan uitwijzen hoe je elektrische auto's het beste kunt benutten om 'overtollige' stroom op te slaan en die weer af te geven als er veel vraag naar is. Leuk: Amsterdam leidt het onderzoek. Gek: Utrecht doet niet mee.

Het is al een aantal jaren duidelijk dat elektrische auto's met hun zware accu's mogelijk een ideale aanvulling zijn op een slim energienet. Auto's staan vaak en lang stil, momenten waarop ze zelf geen stroom nodig hebben en dus voor energie-opslag en -levering kunnen zorgen. Inmiddels zijn er zoveel e-auto's op de weg, dat het mogelijk wordt de theorie op redelijk grote schaal te testen.



De Europese Unie steunt nu onderzoek dat onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wordt uitgevoerd in vijf steden. Naast Amsterdam zijn dat Hamburg, Leuven, Leicester en Oslo. In Amsterdam wordt gekeken hoe elektrische auto's bij kunnen dragen aan de stroomvoorziening in een straat, en de Amsterdam Arena gaat stroom uit zijn zonnepanelen leveren aan auto's in de directe omgeving. In Oslo gaat de stroom naar auto's in een parkeergarage en in Engeland doen ze ook iets dergelijks.



Lombok

Wat opvalt, is dat Utrecht niet in het rijtje deelnemende steden voorkomt. Utrecht is met een slimme laadpaal in de wijk Lombok al ruim een jaar geleden een vergelijkbaar experiment aangegaan. Je zou denken dat de ervaringen daarmee toch van waarde zouden kunnen zijn...



Ondertussen wordt ook elders natuurlijk veel over het stimuleren van elektrische auto's en het gebruik ervan als buurtbatterij nagedacht. Zo kun je nu bij Fastned je auto opladen tegen dezelfde kilowattuurprijs die je thuis betaalt: 19 cent dus. Als je de auto niet thuis kunt opladen omdat je op driehoog woont, kun je dus toch voor die voordelige prijs elektrisch rijden.



68 cent per dag

In Australië is een energieleverancier al zover gegaan dat je daar voor één Australische dollar (68 eurocent) per dag zoveel stroom mag afnemen als je maar nodig hebt voor je auto. Zo voordelig tank je bij geen enkel bezinestation.



Dit is de vijfde aflevering in een korte serie over elektrisch vervoer. Een overzicht van de eerdere artikelen vindt u bij aflevering één: Mobiliteit in een stroomversnelling.