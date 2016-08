Redactie − 26/08/16, 18:04

© anp.

De Nederlandse geneesmiddelenindustrie is van plan om medicijnen duurzamer te verpakken. De medicijndoosjes maken maar 1 procent van alle verpakkingen in Nederland uit, maar toch is de branche trots op de plannen.

Wie nu een doosje paracetamol haalt, zit vast aan een doordrukverpakking van kunststof die weer aluminium confetti uitspuugt. Niet bepaald milieuvriendelijk. Is het niet een goed idee om met een herbruikbaar, duurzaam glazen potje naar de apotheek te gaan als je je medicijnvoorraad wilt aanvullen? "Nee, als je medicijnen uit een strip haalt kan de kwaliteit teruglopen", vertelt Martin Favié, voorzitter van brancheorganisatie Bogin. "Pillen kunnen zacht worden of minder werkzaam."



Maar de geneesmiddelenbranche presenteerde onlangs wel een paar andere plannen om de verpakking van medicijnen duurzamer te maken. Zo moet het gebruik van stickers op verpakkingen in 2018 gehalveerd zijn, zodat dozen beter gerecycled kunnen worden. In plaats daarvan zal direct op de dozen geprint worden of er worden bijvoorbeeld papieren stickers gebruikt. Ook worden pakjes medicijnen nu nog in zogenaamde deeldozen verpakt in nog grotere dozen. Het gebruik van die deeldozen moet eind 2018 ook gehalveerd zijn.

1 procent

Consumenten zullen niet veel merken van de plannen, want die gaan vooral over wat beter kan achter de schermen van de industrie. De afvalhoop zal ook niet enorm slinken, want farmaceutische verpakkingen vormen maar 1 procent van de totaalhoeveelheid verpakkingen in Nederland. Bovendien wordt zeker 85 procent van de geneesmiddelen in het buitenland geproduceerd en komen die voorverpakt op de Nederlandse markt. Daar heeft de Nederlandse branche weinig invloed op.



Hadden deze plannen niet iets eerder gelanceerd kunnen worden? Zo verrassend zijn ze immers ook niet. "Tja, plastic zakjes zijn vanaf dit jaar verboden. Je kan je ook afvragen waarom dat niet eerder is gebeurd. Het kostte in ons geval wat tijd om afspraken te maken die we ook echt concreet kunnen maken." Toch is Favié trots. "We zijn nu niet de eerste branche die met een plan komt, maar ook zeker niet de laatste. De eerste van de volggroep, zogezegd."