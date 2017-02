Door: Monic Slingerland − 04/02/17, 13:13

Energie Als we blijven reizen, eten en wonen zoals nu, dan is één aardbol niet genoeg. De temperatuur stijgt, het klimaat verandert en dat heeft rampzalige gevolgen voor alle werelddelen. Deze keer stelt Monic Slingerland u de vraag: waar ziet u het meest tegenop, bij de overgang naar ander energiegebruik?

Al in 1972 kwam de Club van Rome met het rapport 'Grenzen aan de groei'

Het vergt flinke aanpassing om de aarde leefbaar te houden. Fossiele brandstoffen kunnen niet meer. Aan de horizon zullen meer windturbines verschijnen, zowel op zee als op land, en vanaf de snelweg zullen velden vol zonnepanelen te zien zijn. Trouw schetste begin deze week hoe het leven er over 33 jaar, in 2050, uit zal zien voor Daan, Anna en de rest van de generatie die nu geboren wordt en die dan verstandiger met het klimaat omgaat dan de vorige generaties. Ze zullen wel moeten.



Dat jaar 2050 lijkt nog best ver weg. Anderzijds is het ook angstwekkend dichtbij, gezien de grote veranderingen die ons te wachten staan. Wat pijnlijk is, is dat de urgentie ervan al meer dan veertig jaar geleden overtuigend is aangetoond. In 1972 kwam de Club van Rome met het rapport 'Grenzen aan de groei', waarin waarschuwingen staan over uitputting van de beschikbare energiebronnen.



Tien jaar daarvoor was het boek Silent Spring uitgekomen, van de Amerikaanse biologe Rachel Carson, in Nederland vertaald als Dode Lente. Een boek met een net zo duidelijke boodschap als het Klimaatakkoord. Eind jaren zeventig bezocht ik als idealistische jongere 'De Kleine Aarde', het ecologische project dat Sietz Leeflang in 1972 in Boxtel was begonnen. Ik was uiteraard op de fiets. In de jaren zeventig leek het alsof grote veranderingen dichtbij waren, in de vorm van een andere manier van leven waarbij rijkdom, voedsel en ook macht eerlijker verdeeld zou worden.



Uit nieuwsgierigheid naar dat ecologisch verantwoorde leven in de toekomst reed ik dus naar Boxtel. De Kleine Aarde toonde een sober bestaan, in lemen bolronde huisjes, met vleesloze maaltijden en energiezuinige vervoersmiddelen. Maar ook minder zorgen, minder schuldgevoel over een scheve verdeling en meer toekomstperspectief, omdat we met de beschikbare hulpbronnen zuiniger om zouden gaan.

Hoger tempo

Van die verwachting, veertig jaar geleden dus, is weinig terecht gekomen. Ik hoef alleen maar te kijken naar de hoeveelheid energieverslindende apparatuur die ik nu in huis heb en naar mijn benzineauto. Nederlandse huishoudens gebruiken veel meer energie dan veertig jaar geleden en die energie komt grotendeels uit fossiele brandstoffen.



Dat betekent dat het een toer wordt om de doelen van het Klimaatakkoord en het Energieakkoord te halen. Die 33 jaar tot aan 2050 is dus helemaal niet zo lang. Als we toen al in een hoger tempo begonnen waren met overgaan op een ander leefpatroon en ander energiegebruik, waren we nu een stuk verder geweest en was de aarde vast minder opgewarmd dan nu het geval is.



Het gaat pijn doen, die aanpassing van ons energiegebruik. Minder vliegvakanties, misschien een windturbinepark in de buurt. En het gaat geld kosten. Zonnepanelen, het huis isoleren, het zal niet gratis zijn.



Waar ziet u het meest tegenop, bij de overgang naar ander energiegebruik?