Door: Romana Abels − 25/01/17, 12:32

© Trouw.

Van de Partij Romana Abels werd lid van een tiental partijen om van binnenuit de verkiezingscampagne te verslaan. Vandaag: het positieve gevoel van D66.

Op ieder exemplaar uit de dozen Granny Smiths zit een rechthoekige D66-sticker

We zijn met zeven Amsterdamse leden van D66 in het café. In Amsterdam heeft iedere partij een stamcafé - dat van mijn afdeling, 'de meest toonaangevende afdeling van D66', zoals de mail zei, zit aan de Prinsengracht. We trekken de wit-groene D66-jassen die afdelings-campagneleider Marijn Makker voor ons meebracht over onze winterjassen heen - het is bitter koud buiten.



Vijf van ons voerden niet eerder campagne, maar nu hebben we ons aangemeld om groene D66-appels uit te delen op de markt. Eerder vandaag heeft Makker op ieder exemplaar uit vier dozen granny smiths een rechthoekige D66-sticker geplakt, nu staan die dozen in een bakfiets voor de deur.

Liefde binnen de partij

'Het D66-koppel' is een vaste rubriek.

We krijgen een korte uitleg: we dienen het winkelend publiek een goed Nieuwjaar te wensen. Dan vragen we: 'Weet u al wat u gaat doen op 15 maart?' Dat we de 232 pagina's van het verkiezingsprogramma van D66 niet van voor tot achter uit ons hoofd hebben geleerd, is geen bezwaar - als we maar eerlijk zijn. Niet zelf iets verzinnen, is het dringende advies.



We gaan uiteen in tweetallen, de markt op. Dat zulke duo's geregeld verkering krijgen, las ik die ochtend nog in de Democraat, het ledenblad van de partij. 'Het D66-koppel' is een vaste rubriek. 'Bij D66 bloeit regelmatig iets moois op tussen de actieve leden', stond er.



In de huidige aflevering vertelt raadslid Mascha ten Bruggencate hoe zij in de campagne van 2010 extra haar best deed omdat Gijs Reudink, medewerker van één van de D66-bladen, er óók elke keer was. Vier jaar geleden zijn ze getrouwd.

'Het pratende pak'

Waarom Tinder als je ook campagne kan voeren?

Veel van mijn collega-vrijwilligers zijn in wat mijn vader 'de huwbare leeftijd' zou noemen, tussen de twintig en de dertig. Logisch, denk ik. Wie heeft iets omslachtigs als Tinder nodig als hij ook een tweetallen-campagne kan voeren? Ik ga op weg met Klaartje, een studente. Gewapend met ieder een tas appels lopen we de Noordermarkt op.



De Noordermarkt is vlakbij mijn huis. De buurvrouw zet grote ogen van verbazing op als ze mij in D66-uniform ziet staan, maar neemt de appel aan zonder lastige vragen te stellen.



Andere mensen zijn lastiger. 'Die Pechtold vind ik niks', hoor ik vier keer. 'Een pratend pak', zegt de één, 'een huichelaar' een ander.

Vijandelijk terrein

Een marktvrouw roept hard dat onze partij 'de gewone man met de brommer pakt'.

Een marktvrouw, eigenaresse van maar liefst twee tweetaktbromfietsen, roept hard dat onze partij 'de gewone man met de brommer pakt'. Een appel hoeft ze niet.



Maar op de keper beschouwd bevinden we ons daar, midden in het centrum van Amsterdam, niet op vijandelijk terrein. 'Dat zit wel goed', zegt menigeen. 'Ik stemde jullie al'. Een vrouw weet dat we de verkeerde stickers gebruikten: 'Je moet niet die vierkante hebben, maar ronde. Je moet mandarijnenstickers bestellen, zeg dat maar tegen de afdeling'. Bij deze. Ze glimlacht breed.

Positieve emotie

Naarmate de middag vordert, dringt tot me door hoe belangrijk een glimlach is. "Ik hoop dat de mensen er een positieve emotie aan overgehouden", zegt Klaartje.



Klaartje studeert psychologie, dus dat zij gericht is op de emotie is misschien logisch. Maar als D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma ons na afloop toespreekt, begrijp ik dat het de campagnestrategie van D66 is.



Alexander Pechtold schreef voor deze verkiezingen een boek met de titel 'Optimist in de politiek'. Het hoort er allemaal bij, begrijp ik, als Sjoerdsma zegt dat hij hoopt dat het ons lukte 'een glimlach op de gezichten te toveren'.



Wij van D66 gaan voor de blije kiezer.