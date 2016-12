Door: Ger Groot − 27/12/16, 17:59

column Erg vrolijk stevenen we niet af op het nieuwe jaar. Was 2016 een annus horribilis dat voor het volgende alleen nog maar méér onheil voorspelt?

Het verdriet om zijn vrouw is onmetelijk, zegt Mohamed, maar de liefde houdt hem ook op de been

Meer geweld, meer dreiging, meer angstig sluiten van de rijen, meer doden, bekende en onbekende? In het rituele omzien naar de voorbije twaalf maanden overheerst de schrik en de melancholie.



'Fürchtet euch nicht!' schreef een Duitse krant pontificaal op de voorpagina op de dag na de Berlijnse aanslag. Sommigen hoorden er misschien de klanken van Bachs Kerstoratorium bij, anderen de woorden van het Lukasevangelie. De engel vermaant de herders in het veld niet bang te zijn, want hij verkondigt grote vreugde voor alle mensen.



Makkelijk is het niet daaraan gehoor te geven - maar het evangelie heeft altijd iets gehad van een schandaal. En niet voor niets gold in het middeleeuwse christendom pessimisme ('traagheid', acedia) als een hoofdzonde. Als het erop aankomt, is geloven niet iets voor bange mensen.



Nee, de atheïst in mij is niet plotseling religieus geworden. En nog minder zoekt hij zijn toevlucht bij de trooster-God die volgens het belijdend secularisme het snoepje-van-de-week is voor wie het leven niet aan kan of durft. Maar ik zag en hoorde de meest indrukwekkende toespraak, overweging, meditatie - noem het zoals je wilt - van het afgelopen jaar en ben daar weerloos tegenover.



Niets geholpen

Op 22 maart verloor Mohamed El Bachiri uit Molenbeek zijn vrouw Loubna Lafquiri bij de aanslagen in Brussel. Kort daarop luchtte hij voor een Franstalig tv-station zijn hart. Indrukwekkend betuigde hij zijn liefde voor zijn gestorven echtgenote, 'l'amour de ma vie, mon amie, la mère de mes enfants'.



Zijn verdriet is onmetelijk, zegt Mohamed, maar het is ook die liefde die hem op de been houdt. Niet slechts jegens haar, maar jegens iedereen: christenen, moslims en iedereen van een ander of geen geloof. Een 'jihad de l'amour' wil hij, geen jihad die 'de harten zwart kleurt' want 'vervloekt zij de oorlog, vervloekt het terrorisme'.



Die boodschap is niet nieuw. Na de aanslag in de Bataclan in Parijs had Antoine Leiris, die daarbij eveneens zijn vrouw verloor, al iets dergelijks geschreven: 'Vous n'aurez pas ma haine'. Het heeft niet geholpen, zegt het verslagen hart. Mohamed El Bachiri is er het trieste bewijs van. Maar terwijl ik luister naar die laatste, zegt mijn opstandig hart iets anders. Het is níet verslagen, want het blijft beseffen dat beide weduwnaars gelijk hebben. Minstens zolang het zich niet gewonnen geeft aan wat onvermijdelijk lijkt.

Het laatste woord

Ik weet mij in zijn woorden verplicht te vertrouwen dat er een toekomst is: een gezegend jaar 2017

De toespraak van El Bachiri is onlangs door de Belgische tv hernomen en op internet miljoenen keren bekeken. Sceptisch ongetwijfeld: ook ik geloof al lang niet meer dat alle mensen 'eigenlijk' goed zijn en dat het met de wereld vanzelf wel terechtkomt. Maar die scepsis geldt ook de nieuwe dogmatiek van het pessimisme dat uitzichtloosheid preekt als een nieuw geloof. Een vals geloof, zo zei het middeleeuwse christendom terecht.



Zo ontdek ik dankzij Mohamed El Bachiri onverhoeds en paradoxaal iets christelijks in mijn atheïstische hart. Ik weet mij in zijn woorden verplicht te vertrouwen dat er een toekomst is: een gezegend jaar 2017, ook zonder Loubna, die ik niet kende maar wel betreur. Dat het een doodzonde is de handdoek in de ring te gooien. Dat een illusieloos geloof altijd nog de inspanning vereist van de wíl om te geloven. En dat de 'traagheid' niet het laatste woord kan hebben, omdat niet God maar wijzelf ons ermee zouden verdoemen.