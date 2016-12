Patrick van Schie − 26/12/16, 14:05

© anp. Joram van Klaveren (VNL) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de vrijheid van meningsuiting

column Moet de vrijheid van meningsuiting worden verruimd of moeten onwelgevallige meningen juist zwaarder worden bestraft?

D66 ondermijnt kennelijk liever de democratie en laat voortaan rechters regeren

Anderhalve week geleden debatteerde de Tweede Kamer hierover naar aanleiding van een initiatiefwetsvoorstel van Joram van Klaveren (VNL). Hij wil de vrijheid van meningsuiting verruimen. Het debat spitste zich toe op het voorstel om 'groepsbelediging' (artikel 137c in het wetboek van strafrecht) als strafgrond te schrappen. Het stuitte bij menig Kamerlid op verzet.



D66-leider Alexander Pechtold suggereerde dat het voorstel een aanval is op de mogelijkheid van de rechter onafhankelijk te oordelen. Hij gaf daarmee een bizarre draai aan de betekenis van 'rechterlijke onafhankelijkheid'. Een rechter moet gegeven de wet beoordelen of iemand al dan niet strafbaar gedrag heeft vertoond. Hij mag daarbij in een bijzondere casus niet worden geïnstrueerd door een van de beide andere machten in de trias politica. Maar de rechter behoort niet te bepalen hoe een wet dient te luiden. Dat zou namelijk evenzeer een aantasting van de scheiding der machten zijn. De volksvertegenwoordiging is de macht die dient te bepalen hoe een wet luidt, en of een bestaande wetsbepaling moet worden aangescherpt of geschrapt. Maar D66 ondermijnt kennelijk liever de democratie en laat voortaan rechters regeren.

Pesten

De morele grens van de vrijheid van meningsuiting is een vraag die een individu uiteindelijk zelf dient te trekken

CDA-leider Sybrand Buma, CU-voorman Gert-Jan Segers en Pechtold gaven ook hoog op van de noodzaak 'fatsoenlijk' met elkaar om te gaan. Dat ben ik graag met hen eens. Maar de vraag of een meningsuiting 'fatsoenlijk' is moet niet worden verward met de vraag of zij strafbaar dient te zijn. De morele grens van de vrijheid van meningsuiting is een vraag die een individu uiteindelijk zelf dient te trekken. Wel kan de samenleving hem daarbij voorhouden wat als onwelvoeglijk zal overkomen. Strafbaar dient echter slechts een uiting te zijn van smaad, laster, persoonlijke belediging en aanzetten dan wel oproepen tot geweld; kortom waar een uiting overgaat in schade aan een ander individu. Dat confessionelen fatsoensrakkerij tot basis van wetgeving wensen te maken is niet nieuw; wel dat een partij die denkt liberaal te zijn, D66, hen daarin volgt.



PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vergeleek groepsbelediging met pesten. Hij vraagt kinderen wel eens of slaan of pesten erger is. '"Pesten meester!", hoor ik in koor. "Waarom?", vraag ik. Antwoord: "Slaan stopt, maar pesten houdt nooit op."' Marcouch wil hiermee aantonen dat mentaal geweld erger kan zijn dan fysiek geweld. Dat klopt, en toch is het voorbeeld slecht gekozen. Het gaat bij pesten immers om een individu dat wordt gepest, niet om opmerkingen over hele groepen.



Strafbaarstelling van 'belediging' van groepen is dan ook 'een vorm van collectivistisch denken', zo gaf VVD-Kamerlid Joost Taverne in het Kamerdebat terecht aan. Het zou een liberaal moeten gaan om het individu. Het onmogelijk maken van opmerkingen over groepen die als kwetsend worden ervaren dreigt bovendien elk gezond democratisch debat dood te slaan. Helemaal wanneer iedereen die tot zo'n groep behoort kan bepalen of hij zich door een opmerking beledigd voelt. SGP-leider Kees van der Staaij merkte op dat van christenen al decennia wordt verwacht dat zij erg lange tenen hebben. Van burgers die tegenwoordig wel als 'witte mannen' worden aangeduid kan volgens mij inmiddels hetzelfde worden gezegd. Wie tot andere groepen behoort doet er goed aan eens hetzelfde incasseringsvermogen op te bouwen.

Gevolgen

Pechtold maakte zich zorgen dat verruiming ertoe kan leiden dat homohaters begrafenissen gaan verstoren, zoals in de VS gebeurde na de massamoord in een homoclub te Orlando. Maar dat mensen met bezwaren tegen homoseksualiteit hun opvattingen moeten kunnen ventileren hoeft natuurlijk helemaal niet te betekenen dat zij dat op elk moment en op elke plek moeten kunnen doen. Net zo min als het passend is dat homo's een mis verstoren omdat zij bezwaar maken tegen het homostandpunt van de katholieke kerk. In beide groepen moet men zijn mening kunnen uiten, maar op grond van de openbare orde en trouwens ook het recht op vrije vergadering - of het vrije bijeen zijn - moeten enerzijds homo's en anderzijds kerkgaande katholieken een rustige begrafenis respectievelijk een ongestoorde mis kunnen hebben.



Hoe gevaarlijk de strafbaarheidsstelling van groepsbelediging kan zijn toont de zedenzaak van katholieke priesters aan. In het debat daarover enkele jaren geleden is nogal eens de suggestie gewekt dat wie priester is automatisch in de buurt van minderjarigen zijn handen niet zou hebben kunnen thuishouden. Ik maak mij sterk dat menig priester zich hierover beledigd kon voelen; er was bijna sprake van collectieve laster. Maar dat de grens van een 'fatsoenlijk' debat over priesters toen soms werd overschreden, heeft het aan de kaak stellen van vroegere misstanden uiteraard niet in de weg mogen staan. Vrije meningsuiting raakt onvermijdelijk wel eens een open zenuw.



Patrick van Schie is historicus en directeur van de TeldersStichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.