Door: Lex Oomkes − 30/11/16, 14:00

opinie Het viel bepaald niet mee, dat derde debat tussen de twee kandidaten voor het leiderschap van de PvdA. Het zou over duurzaamheid hebben moeten gaan dit keer, maar de angel was al uit dat debat voor het begon. Uiteraard was Diederik Samsom daar volgens Lodewijk Asscher veel beter in thuis en hij deed het op dat terrein ook al die jaren al zo voortreffelijk. Weg debat, weg mogelijkheid om het twijfelende PvdA-lid twee werkelijke alternatieven voor te leggen.

En voort ging het met de volksverlakkerij, of in dit geval partijgenotenverlakkerij, die we nog immer beleefd een lijsttrekkerverkiezing noemen.



Het is en blijft de keuze tussen de man die de samenwerking met de VVD ontwierp en de man die de samenwerking met de VVD daadwerkelijk ten uitvoer bracht. Een schijnkeuze. Verschillen zijn er met de haren bijgesleept.

Geen pasklare antwoorden

De lachers krijg je op je hand, maar de werkelijke politieke dilemma's, dan wel keuzes, laat je liever onbesproken

Een andere scène. Mark Rutte geeft een staaltje politiek cabaret. Zijn toespraak op het verkiezingscongres van zijn partij zit vol spitsvondigheden. Een sneer naar de ene partij en een sneer naar de andere, steeds verpakt in een geintje. Niets deugt, niemand deugt. Waarom niet, dat doet er niet toe. Alleen de VVD deugt en is optimistisch genoeg om de toekomst aan te kunnen.



Antagonisme waar geen antagonisme is. De politiek leider van de VVD, die als premier vier jaar slechts kon overleven door met alles en iedereen samen te werken, zoekt de confrontatie via gemaakte, nee erger, bedachte tegenstellingen. Met grappig bedoelde benamingen voor de 'tegenstanders' als poe-poe-partijen of de weglopers. De lachers krijg je op je hand, maar de werkelijke politieke dilemma's, dan wel keuzes, laat je liever onbesproken. Zo doe je dat als politiek leider en premier.



Twee niet-willekeurige voorbeelden van het grote mankement in de Nederlandse politiek. De komende maanden zullen de voorbeelden steeds talrijker worden: we fabriceren tegenstellingen die er niet zijn en de grote tegenstellingen laten we onbenoemd. Eenvoudigweg omdat daar niet zo maar voor de hand liggende oplossingen voor zijn, of omdat we daarvoor een groot deel van de kiezers tegen zullen moeten spreken.



De grote onderwerpen voor de komende verkiezingen zijn onderwerpen waar de politiek geen pasklare antwoorden, laat staan een concreet beleid voor op de plank heeft liggen, zei D66-leider Pechtold al bij de start van het politieke seizoen in september. Een verrassend eerlijk en daarom alleen al te respecteren standpunt.



Wat echter zo ergerlijk is, is de kennelijk automatische reflex van veel politici. De schijntegenstellingen opzoeken, in de hoop dat niemand doorheeft dat er in het brede politieke midden een grote consensus heerst.

Schadelijk

Het politieke midden staart als konijnen in de lichtbak

Jacques Monasch is dan zo'n politicus die dat tracht te doorbreken. Maar dan wel door het rücksichtslos irrelevant verklaren van aardig wat sociaal-democratische uitgangspunten. De leiding van zijn partij heeft er heel slecht aan gedaan hem niet de gelegenheid te geven die keuzes aan de leden voor te leggen, of hij nu onmogelijke eisen stelde of niet. Het eindresultaat, een verkiezingsstrijd tussen de twee gezichten van het beleid van de afgelopen vier jaar, is niet alleen ongeloofwaardig, het is uiteindelijk schadelijk.



Het politieke midden staart als konijnen in de lichtbak. De lichtbak in de vorm van de politieke flanken. In plaats van de mogelijke keuzes helder aan de kiezer voor te leggen, zoekt men het liever in vertrouwde vormen. De kiezer is er echter niet mee gediend. Sterker, die, zo mag je toch aannemen, zal zich niet laten bedotten met schijntegenstellingen, schijndemocratie of al dan niet geslaagde pogingen tot politiek cabaret.