Koen Peeters en Gerrit Jan Liefers − 29/11/16, 22:01

© Lex van Lieshout. Een pakket met een ontlastingstest dat wordt gebruikt voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

opinie Het effect van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is nog helemaal niet duidelijk, stellen Gerrit Jan Liefers en Koen Peeters.

Koen Peters en Gerrit Jan Liefers

Oncologisch chirurgen Leids Universitair Medisch Centrum

Onze minister van volksgezondheid stuurde enkele weken geleden een brief naar de Tweede Kamer waarin zij de resultaten van het tweede jaar bevolkingsonderzoek darmkanker bespreekt.



Sinds 2014 worden alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd voor deelname. Via een zelfafnametest wordt nagegaan of er bloed in de ontlasting zit. Als dit zo is volgt een uitnodiging voor een darmonderzoek (coloscopie). De minister is tevreden over het bevolkingsonderzoek en erkentelijk voor alle inspanningen die de betrokkenen hebben geleverd. De erkentelijkheid is wederzijds, maar de loftrompet die wordt gestoken is voorbarig en vertelt niet het hele verhaal.



Er valt namelijk op dit moment nog niets te zeggen over het uiteindelijke beoogde effect van de screening: het terugdringen van sterfte als gevolg van darmkanker. Poliepen en vroege vormen van darmkanker hebben doorgaans vele jaren nodig om tot problemen te leiden (laat staan tot sterfte), waardoor we minstens enkele jaren nodig hebben om de balans op te maken. Wel tekenen zich de eerste bronnen van zorg af die aandacht behoeven.

Complicaties

De huidige registratie houdt op bij het constateren van de complicatie

Darmkankerscreening kan namelijk ook schade berokkenen. Bij een darmonderzoek kunnen complicaties optreden zoals een perforatie of bloeding. Deze complicaties komen inderdaad voor, zo valt in de landelijke monitoring bevolkingsonderzoek darmkanker van 2015 te lezen (zie www.rivm.nl). Een groot probleem schijnt het niet te zijn: slechts bij 0,2 procent van de deelnemers komt dit voor. Dit is echter een onderschatting van het probleem: slechts fatale complicaties (1 patiënt) en ernstige complicaties die een ziekenhuisopname van meer dan tien dagen behoefden, werden geregistreerd.



Bovendien leert de ervaring dat grote poliepen vaak pas bij een tweede of derde darmonderzoek worden verwijderd. Deze scopieën, waarbij er doorgaans meer kans op perforaties is, worden vooralsnog niet geregistreerd. De huidige registratie houdt op bij het constateren van de complicatie. Over de behandeling van de complicatie en het beloop nadien is niets bekend.

Incompleet beeld

Zeker bij ouderen zijn er vaak bijkomende ziektes die de levensverwachting in belangrijke mate beïnvloeden

Bij veel (48,5 procent) deelnemers die een scopie ondergaan worden vergevorderde poliepen aangetroffen die de maag-darm-lever-artsen meestal met succes verwijderen. Soms lukt het echter niet om de poliep weg te halen. Dan wordt de patiënt doorverwezen naar de chirurg om het darmdeel waarin de poliep zit te verwijderen.



Een operatie kent risico's: een lekkage van de aangesloten darmdelen is een gevreesd probleem. In uitzonderlijke gevallen (2-3 procent) overlijdt de patiënt zelfs als gevolg van de operatie. De uitkomsten van operaties, verricht vanwege een goedaardige poliep worden niet geregistreerd, waardoor een incompleet beeld ontstaat.



Ten slotte is sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek bij een aanzienlijke groep patiënten een zeer vroege vorm van darmkanker gediagnosticeerd. Het is de vraag of de patiënt ooit hinder hiervan zou hebben ondervonden. Zeker bij ouderen zijn er vaak bijkomende ziektes die de levensverwachting in belangrijke mate beïnvloeden en is de vroege vorm van darmkanker van minder belang. Overbehandeling is dan een reëel gevaar.



De deelname aan het bevolkingsonderzoek is hoog: 72.6 procent van de genodigden doet mee. Daar is de minister trots op. Juist deze hoge deelname dient aan te sporen tot zorgvuldig medisch handelen: het is van belang om alle effecten van screening in kaart te brengen en dat overbehandeling wordt teruggedrongen. Leidend dient daarbij te zijn een eeuwenoud geneeskundig adagium: primum non nocere ('in ieder geval geen kwaad doen').