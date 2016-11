Patrick van Schie − 28/11/16, 19:04

column De boze burger waart door de Westerse wereld. Een kleine meerderheid van de Britten zou inmiddels uit boze burgers bestaan, zo ook bijna de helft van de Amerikanen (47%).

Komende zondag zal blijken of de boze burgers ook Italië en Oostenrijk veroveren, en in het voorjaar zullen we weten hoe groot hun aandeel in Nederland en Frankrijk is.



De kiezers op 'protest'-kandidaten en -partijen worden erg makkelijk weggezet als boos. Sommigen zullen dat best zijn, maar ik waag het toch te betwijfelen of er werkelijk zoveel boosheid in de samenleving zit. Het is trouwens opmerkelijk dat voor zover er ter linkerzijde op de boze burger wordt geschimpt, vergeten wordt hoezeer boosheid altijd de drijvende kracht achter het socialisme in al zijn varianten is geweest.



Boos over ongelijkheid, boos over vermeende uitbuiting, boos over Amerikaanse dominantie; zo ken ik de linkse mede-mens. Ook vakbondsleden bij elkaar in een rokerige vergaderzaal of op een demonstratie waren echt niet het toonbeeld van redelijkheid; hun geschreeuw - van hun leiders voorop - verried (gespeelde?) woede. In het linkse zelfbeeld mocht dit echter geen boosheid heten maar sociale bewogenheid. Wie daarin niet meeging werd afgeschilderd als hardvochtig.

Tegenover het zogenoemde 'populisme' verschanst menigeen ter linkerzijde zich nu ineens achter de rede als de enige juiste basis voor politiek. Alleen D66 kan zich wat dit betreft op een langere traditie beroepen. Ooit presenteerde die partij zich zelfs als 'het redelijk alternatief'.



Impliciet waren alle andere partijen kennelijk onredelijk. Ook nu wendt deze partij graag voor dat zij boven de lagere instincten zou staan. Dit verklaart waarschijnlijk ook haar pragmatisme. D66'ers denken dat de feiten voor zich spreken, dat iedereen zou denken zoals zij indien men zich maar niet liet verblinden door emoties en ideologieën.



Toch zijn zelfs D66'ers mensen van vlees en bloed. Ook zij laten zich door emoties en zelfs door geloof leiden. De hooghartigheid van veel D66-politici komt evenzeer voort uit een gevoel, namelijk het gevoel te willen tonen aan de 'goede' kant (in eigen ogen dan) te staan.



Het is de uiting van een in wezen nogal primitief clubgevoel, te behoren tot 'ons soort mensen': cosmopolieten die dús wel wereldwijs moeten zijn. En de reflex waarmee D66 op elk probleem onmiddellijk het antwoord méér Europa geeft, getuigt niet bepaald van nadenkendheid. Veeleer blijkt D66 in de greep van een eureligie.



Ter troost voor die partij: emoties en instinctieve overtuigingen in de politiek zijn niet per se kwalijk. Sterker nog, de technocratische benadering die D66 in de politiek voorstaat is de dood voor de democratie. Politiek is geen zoektocht naar de enige ware koers, die eenmaal vastgesteld geen redelijke tegenspraak meer behoort te hoeven dulden. Verschil van inzicht komt niet enkel voort uit verschil in kennis, tussen de geïnformeerde specialist en de 'domme' burger, maar eveneens uit verschillen in waarden en emoties.



Een gezonde democratie mengt de elementen verstand, emoties en waarden. Tot op zekere hoogte is het mogelijk elkaar met argumenten te overtuigen. Maar die mogelijkheid zal vaak begrensd zijn, omdat verschillen in emoties en waarden die mensen bewegen niet zullen kunnen worden overbrugd. Daar zal bovenal zoveel mogelijk ruimte moeten worden gelaten aan burgers hun leven naar hun eigen waarden en overeenkomstig hun emoties in te richten, mits zij daarbij andere burgers evenveel ruimte laten.



Datgene waarover toch in gezamenlijkheid moet worden beslist - het speelveld van de politiek - zal vervolgens onvermijdelijk mede door emoties en waarden worden bepaald. Twee voorbeelden om dit duidelijk te maken, in het bijzonder misschien richting het quasi-redelijke D66. Het eerste betreft het strafrecht.

Ook indien het waar zou zijn dat daders van misdrijven na een taakstraf niet vaker weer in de fout zouden gaan dan na een gevangenisstraf (hetgeen reeds betwistbaar is), dan nog mag niet worden voorbijgegaan aan de behoefte van de samenleving aan vergelding. Dit is geen primitief instinct van de massa, het is een kwestie van rechtvaardigheid. En wat rechtvaardig is wordt mede bepaald door gevoelens en waarden. Indien burgers andere gevoelens, of meer gevoel, hebben dan D66'ers maakt hen dit allerminst verkeerd.



Het tweede voorbeeld betreft de Europese integratie. Wie daar bedenkingen bij heeft is niet automatisch een boze of angstige burger. Wellicht heeft hij of zij redelijke argumenten over een gebrek aan checks and balances in de EU. Of misschien wordt zo'n burger gedreven door positieve emoties van gehechtheid aan, trots op of zelfs liefde voor het eigen land.



Dit betreft evenmin een primitief residue, waarvan die burger zich maar beter kan losmaken. Waarom immers zouden positieve gevoelens voor de eigen omgeving en de eigen geschiedenis van geringere waarde zijn dan liefde voor ongecontroleerde bureaucraten in Brussel of het geloof in Europese broederlijkheid?



Patrick van Schie is historicus en directeur van de TeldersStichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.