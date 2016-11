Door: Monic Slingerland − 26/11/16, 20:14

© anp. Angela Merkel stelt zich verkiesbaar voor een vierde termijn als Bondskanselier.

De vraag van Monic Plakken aan het pluche, wie is er niet gevoelig voor? Zo enthousiast als politici zich inzetten om macht te verwerven, zo moeizaam gaat het hen vaak af om die macht weer uit handen te geven. Hoe zit dat eigenlijk met bondskanselier Angela Merkel, die na rijp beraad besloten heeft zich beschikbaar te stellen voor een volgende, vierde termijn?

Je zou verwachten dat een politicus als Merkel ook hierin voorbeeldig is en na zo lange tijd plaatsmaakt voor een ander persoon op die machtige zetel

Iedere week stelt Monic Slingerland, chef opinie, een vraag aan de lezers van Trouw.

Nu is Merkel niet de eerste bij wie je zou denken dat ze dit doet omdat ze verslaafd is aan de macht. Merkel is geen Berlusconi of Mugabe, vooral gericht op eigen gerief. Zij staat er juist om bekend haar politieke macht in te zetten voor een hoger doel, voor een rechtvaardige samenleving. Merkel laat zich wat dat betreft tot nu toe kennen als een voorbeeld van een politicus die dienstbaar, terughoudend, consequent, niet direct gericht op politiek succes zoekt naar oplossingen voor maatschappelijke problemen die zich voordoen, zoals de vluchtelingenstroom.



Bij zo'n gewetensvolle, principiële invulling van die belangrijke functie past eigenlijk niet dat ze na elf jaar voor nog een termijn gaat. Je zou verwachten dat een politicus als Merkel ook hierin voorbeeldig is en na zo lange tijd plaatsmaakt voor een ander persoon op die machtige zetel.



Dat zou dan bijvoorbeeld Martin Schulz kunnen worden, die deze week, overigens na de bekendmaking van Merkel dat zij doorgaat, liet weten dat hij stopt als voorzitter van het Europees Parlement en zich in Duitsland gaat inzetten voor de SPD, de coalitiepartner van Merkels CDU.



Tekst loopt door onder afbeelding.

© ANP. Martin Schulz

Het hogere doel

Na de verkiezing van Trump is er een duidelijke rol voor Europa weggelegd om de stabiliteit te waarborgen, en de democratische rechtsstaat te bewaken

Nu kan een Bondskanselier in Duitsland, net als een premier in Nederland, ongelimiteerd in die functie blijven, zolang de verkiezingsuitslag dat mogelijk maakt. De wetten van de democratie zorgen er vanzelf voor dat, wanneer sprake is van corruptie of van een beter alternatief, de persoon in kwestie van het pluche afscheid moet nemen. Dat is dan weer anders bij de paus bijvoorbeeld, die in principe levenslang blijft zitten, als een koning of keizer.



Dat Merkel toch doorgaat, is naar eigen zeggen ook voor dat hogere doel. "De strijd voor onze democratische waarden en voor onze vrijheden en de verdediging van onze levenswijze, zal één van de belangrijkste elementen van ons programma zijn", liet ze weten.



Inderdaad is na de verkiezing van Trump een duidelijke rol voor Europa weggelegd om de stabiliteit te waarborgen, en de democratische rechtsstaat te bewaken, met alle geschreven en ongeschreven wetten en regels die daarbij horen. Duitsland is nu het belangrijkste land in Europa. Het is nu niet wenselijk dat ook in dit land politieke onrust ontstaat doordat er een machtsstrijd komt over de opvolging van Merkel. Zij wordt wel het geweten van het democratische westen genoemd.

Een zware last, inderdaad. Het is dus uit plichtsgevoel dat ze wil blijven op die machtige positie, met de ervaring en talenten die ze meegekregen heeft, in haar eigen woorden. Het lijkt een offer, want voor haarzelf is het niet zo gunstig. Het afbraakrisico is groot.



Maar door nu te stoppen zou ze ook een voorbeeld kunnen stellen: leiders moeten niet eindeloos blijven tronen op die zetel van macht, en vertrouwen op een goede opvolger.



Wat vindt u: had Merkel beter kunnen stoppen?



Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.