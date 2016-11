Door: Ger Groot − 26/11/16, 10:43

© anp. Fidel Castro overleed vannacht op 90-jarige leeftijd, evenals de Britse soft-porno fotograaf David Hamilton.

column Twee iconen van de jaren zestig en zeventig overleden deze nacht op vrijwel hetzelfde moment: de Cubaanse revolutionaire leider Fidel Castro en de glamoureuze Britse soft-porno fotograaf David Hamilton.

Castro en Hamilton werden groot in het vormgeven ván die tijd. Castro was de voorloper, de doener en de drammer. Hamiltons roeping was bescheidener, huislijker

Ogenschijnlijk hebben ze niets met elkaar van doen. Zelfs in hun dood staan ze haaks op elkaar. De één stierf op 90-jarige leeftijd aan uitputting en een slepende ziekte. De ander, zeven jaar jonger, sloeg volgens de prille berichten de hand aan zichzelf na beschuldigingen van verkrachting, dertig jaar geleden. Beiden legden het af tegen de tijdgeest.



Diezelfde tijdgeest had hen ook groot gemaakt. Of beter: zij werden groot in het vormgeven ván die tijd. Castro was de voorloper, de doener en de drammer. Hij veranderde niet alleen de werkelijkheid van zijn land maar ook het gezicht van de internationale politiek. Hamiltons roeping was bescheidener, huislijker. Hij bezegelde met zijn soft-focusfotos van jonge, schaars of ongeklede meisjes de seksuele revolutie die in diezelfde jaren had plaatsgevonden.



Beiden werden letterlijk salonfähig. Castro belichaamde voor menigeen de politieke hoop op een rechtvaardiger wereld en boeken over de Cubaanse revolutie - om te beginnen dat van Harry Mulisch - kwamen op menig koffietafeltje terecht. Hamilton verfraaide met zijn kwasi-kunstzinnige erotiek de huiskamerwand als een bewijs van de onschuld van de lust. Ook seks beloofde op haar manier een betere wereld.



Tekst loopt door onder afbeelding.

© ANP. Soft-porno fotograaf David Hamilton

Droombeelden

Een nieuwe wereld en een nieuwe mens lieten zich op Cuba minder gemakkelijk vormen dan het ideaal had gewild

Daarvan is weinig in huis gekomen. De werkelijkheid bleek hardnekkiger dan de droom. Of beter: de droom had zich danig verkeken op haar eigen complicaties, krochten en duistere zones. Een nieuwe wereld en een nieuwe mens lieten zich op Cuba minder gemakkelijk vormen dan het ideaal had gewild. En het antwoord was grimmig. Als de werkelijkheid zich niet buigt naar de droom, dan zullen wij haar dwingen tot zij barst. Cuba werd een unheimlich utopia, al wist het dat mombakkes lang te verbergen achter de charmes van een aangenaam klimaat en een innemende volksaard.



Ook de droombeelden van David Hamilton liepen uit op een ruw ontwaken. Dat seks niet alleen maar mooi en rein is wisten psychiaters en pornografen al lang, maar de jaren zestig zocht er liever de zonnige zijde van op. Hamilton bracht de lieflijkheid ervan juist dankzij zijn omfloerste focus haarscherp in beeld. Castro's bevrijdingsbelofte verkoos het terrein van de politiek en de economie; de erotische revolutie van die tijd dat van het gestreelde lichaam en zijn geneugten. Aan Hamiltons jongemeisjeslijven kleeft geen spoor van perversie.

Schipbreuk

Zo stierf vannacht met deze twee iconen de dubbele droom van een schuldeloze, zondeloze, heerlijke wereld

Maar al snel na de ontketening van de seksuele lust bleek hoe gewelddadig die kon zijn. Ook hier eiste de menselijke natuur haar tol, die zich niet straffeloos laat negeren. In de daaropvolgende decennia sloop het ene na het andere taboe opnieuw binnen in de erotische sfeer. 'Nee zeggen', in het hoogtij van de vrije liefde bijna een affront tegen de goede zeden, werd opnieuw een stopteken dat eerbiediging eiste. Ook David Hamilton heeft er uiteindelijk schipbreuk op geleden. Wat in de jaren tachtig misschien nog 'gewoon' was, komt als beschuldiging in het huidige tijdsgewricht dodelijk aan.



Zo stierf vannacht met deze twee iconen de dubbele droom van een schuldeloze, zondeloze, heerlijke wereld. Ergens in de toekomst lag ze te lonken, maar haar beloften verschaalden. De radicaal andere toekomst bleek nauwelijks te verschillen van het banale, tweeslachtige en soms nogal modderige geploeter van vroeger en nu. Het is weemoedig nieuws om mee wakker te worden. Soms droom ik dat ik die droom nog kan dromen, maar ook hij blijkt al te sterfelijk. Castro en Hamilton sloten, elk op hun eigen wijze, de deur die ze zelf hadden geopend.