Beste Beatrijs,



Ik, man van 56, geruime tijd gescheiden, heb sinds vier maanden een veelbelovende relatie met een superlieve en wijze vrouw. Eerder had ik anderhalf jaar een andere vriendin, een relatie die met wederzijdse instemming harmonieus ten einde is gekomen. Op mijn mobiele telefoon en computer staan allerlei foto's uit die periode. Ook de hele whatsappgeschiedenis en e-mails heb ik nog. Sommige zijn tamelijk privé. Ik heb geen zin om alles te wissen, maar ook geen behoefte om mijn huidige vriendin hier deelgenoot van te maken. Consequentie is dat ik haar geen vrije toegang wil geven tot mijn account of mijn mobiel uit handen wil geven. Mijn vriendin heeft daar geen probleem mee en heeft me op eigen initiatief de toegangscode gegeven voor haar laptop en mobieltje. Hoe kom ik hier onderuit zonder haar de indruk te geven dat ik iets te verbergen heb?



Beste Wachtwoorden uitwisselen,



Het is helemaal niet algemeen gebruikelijk dat geliefden toegang hebben tot elkaars computers en telefoontjes. Iedereen heeft z'n eigen apparaten, er is geen noodzaak dat je de computer of het telefoontje van de ander gebruikt of inziet. Zeg tegen uw geliefde dat u haar toegangscodes niet nodig hebt, omdat u niet van plan bent haar apparaten te gebruiken, en dat u uw eigen wachtwoorden ook niet aan haar wilt geven, omdat u uw apparaten als privé beschouwt. Het gaat er niet om dat u vreselijke geheimen hebt, waar u haar buiten wilt houden, het gaat gewoon om privécorrespondentie en privézaken. Tenslotte staat het geliefden ook niet vrij om in bureaulades of in dozen op zolder te snuffelen naar oude liefdesbrieven of dagboeken van de ander. Dus ook niet in e-mailcorrespondentie of in de whatsapp-geschiedenis van de ander. Als uw geliefde zo wijs is, zal zij het idee van elkaar enige privacy gunnen kunnen onderschrijven.