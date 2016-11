Door: Beatrijs Ritsema − 26/11/16, 14:04

Een kennis van me heeft een dochter van 15. Ik heb al een paar keer van anderen gehoord dat dit meisje bekendstaat als makkelijk met seks, kort gezegd als 'slet'. Volgens het praatje schijnt ze al met meer dan tien jongens het bed te hebben gedeeld. Ik ken haar nauwelijks en ik heb geen idee of het waar is of dat iemand haar in kwaad daglicht wil zetten. Het lijkt me verschrikkelijk als mijn dochter zo bekend zou staan, of het nu waar is of niet. Met de moeder heb ik oppervlakkig contact, we zijn geen goede vriendinnen. Ik worstel of ik dit nu wel of niet met haar moet bespreken. Het is zo'n gevoelig onderwerp. Als ik het zou bespreken, wil ik dat alleen doen als het toegevoegde waarde heeft. Dat ze haar dochter wellicht op de gevaren kan wijzen. Wat zal ik doen?



Beste Een dubieuze reputatie,



Om verschillende redenen kunt u het onderwerp beter niet bespreken met uw kennis. U staat te ver af van het bewuste meisje en haar moeder is geen goede vriendin. Dat maakt het lastig om zich in hun privacy te mengen. Met een simpele mededeling over haar bedenkelijke reputatie valt weinig te bereiken. De moeder heeft geen invloed op hoe er in de tienerwereld over elkaar gedacht en gepraat wordt.



Belangrijker nog dan de zinloosheid van de mededeling: 'Je dochter staat bekend als seksueel vrijgevochten oftewel slet' is de kwalijke lading ervan. Het betekent dat een meisje of vrouw zichzelf meer seksuele genoegens gunt dan anderen goedkeuren. Maar wat hebben anderen daarmee te maken? Mensen mogen hun seksuele leven inrichten zoals dat hun goed dunkt, zolang zij daar niemand mee schaden. Als jongens (mannen) er diverse seksuele relaties op na houden, worden zij met een knipoog als player aangeduid. Wanneer meisjes (vrouwen) hetzelfde doen, worden zij door het collectief door het slijk gehaald. Deze dubbele moraal is ondanks alle seksuele gelijkberechtiging nog steeds springlevend en als u de roddel doorvertelt aan de moeder, hoe eufemistisch geformuleerd ook, zou u meewerken aan de instand- houding van deze verachtelijke manier van denken.



Afgezien daarvan weet u niet wat er aan de hand is. Juist omdat 'slet' het ergste is wat je een meisje kunt toevoegen, drukt de aantijging vaak alleen maar samengebalde haat uit. Wie weet heeft het meisje domme dingen gedaan, waardoor zij zich de woede op de hals heeft gehaald van andere meisjes in de tienersubcultuur. Misschien heeft zij iemands vriendje afgepikt en neemt de verlatene wraak. Er bestaat een gerede kans dat het meisje in de problemen zit, als er op die manier over haar gekletst wordt. Er kan van alles aan de hand zijn tot en met het circuleren van naaktfoto's op internet aan toe. Ze zal ongetwijfeld hulp nodig hebben, maar u hebt alleen geruchten gehoord en u staat te ver weg om als redder in de nood op te treden. Als u zich ermee bemoeit, zit u ook vast aan een follow-up.